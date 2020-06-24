Путин приветствовал гостей перед Парадом Победы

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. В Москве начался Парад Победы, за некоторое время до праздничного мероприятия президент России Владимир Путин приветствовал в Кремле глав государств, принявших приглашение в участии в торжественном событии.

Автомобили глав государств прибывали в Кремль с интервалом в пару минут. Так, уже приехали президент Сербии Александр Вучич, глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Молдову представляет делегация во главе с президентом республики Игорем Додоном.

Каждого из лидеров стран встречал президент России, коротко обмениваясь приветствиями. Sputnik транслировал встречи в режиме онлайн.