Путин напомнил о важной роли советских солдат в победе над нацизмом

Президент России также отметил в своей речи, что мир от новых опасных угроз можно защитить вместе с другими странами.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, солдатам Красной армии, не были нужны чужие территории, они хотели просто одолеть врага и вернуться домой. Об этом президент России Владимир Путин заявил на торжественной церемонии в честь Парада Победы в Москве.

"Её солдатам (Красной армии) не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, наш долг - помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", - подчеркнул Путин.

По его словам, в этом и состоит главная правда о войне, которую необходимо беречь и передать последующим поколениям.

"Сегодняшний военный парад - в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей второй мировой войны", - добавил российский лидер.

Путин напомнил, что именно народы бывшего СССР разгромили более 600 дивизий врага, уничтожили 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противников.

"Наш народ до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь", - подытожил президент России.

Путин приветствовал гостей, принявших приглашение принять участие в торжественных мероприятий. Он отметил, что Россия и другие республики бывшего СССР не забудут вклад союзников в приближении Победы. Российский лидер подчеркнул, что мир от новых опасных угроз можно защитить только вместе с другими странами.

"Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверие между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам Международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный стремительно меняющийся совмещённый мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных вирусов",- сказал Путин,

Sputnik ведет прямую трансляцию с Красной площади, где проходит Парад Победы.

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