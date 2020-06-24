Праздник на все времена: как в Молдове отмечают День Победы - фотовоспоминания

КИШИНЕВ, 24 июня – Sputnik. В Москве 24 июня прошел парад Победы, в котором приняла участие и молдавская делегация. В нашей республике в этом году не смогли отметить День Победы, мероприятия перенесли на неизвестный срок. Однако у нас есть свои традиции празднования. Вспомним лучшие моменты этого поистине священного праздника.
Колонны "Бессмертного полка" и особое чувство единения
Памятные акции в честь праздника всегда проходят практически во всех населенных пунктах республики, однако самые масштабные традиционно - в столице. Десятки тысяч жителей и гостей Кишинева проходят по центральным улицам города в колонне "Бессмертного полка" с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной или трудившихся в тылу.
- Мемориал - главный центр притяжения в Кишиневе в День Победы.© Sputnik / Miroslav Rotari
- У Вечного огня - россыпи цветов.© Sputnik / Miroslav Rotari
- В этот день главные герои - ветераны.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Их чтят и стар, млад.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Ветераны также приходят на Мемориал, чтобы почтить память своих боевых товарищей и все тех, кто прошел страшное испытание войны.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Им есть, что вспомнить.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Несмотря на возраст, многие ветераны дадут фору молодым.© Sputnik / Miroslav Rotari
- День Победы - день особого единения поколений.© Sputnik / Мирослав Ротарь
- 9 мая в Кишиневе также проводится акция "Бессмертный полк".© Sputnik / Miroslav Rotari
- Она стала уже традиционной для Молдовы и любимой для ее жителей.© Sputnik / Мирослав Ротарь
- В общую колонну "Бессмертного полка" вливается десятки тысяч людей.© Sputnik / Мирослав Ротарь
- Люди идут с улыбками, потому что для них это действительно радостный и счастливый день.© Sputnik / Мирослав Ротарь
- День Победы любят и в Приднестровье. Здесь его отмечают также с размахом. Парад Победы - одно из самых зрелищных событий 9 мая.© Sputnik / Ирина Ляхова
- Колонну по традиции предваряет легендарная боевая машина времен Великой Отечественной - танк Т-34.© Sputnik / Irina Leahova
- А на трибунах - гости и герои Дня Победы - ветераны.© Sputnik / Irina Leahova
- В акции "Бессмертный полк" в Приднестровье участвуют семьями.© Sputnik / Irina Leahova
- Семьями возлагают и цветы к памятным местам.© Sputnik / Irina Leahova
- А колонна шествия, кажется, не иссякает - так много тех, кто считает своим долгом почтить память и таким образом поблагодарить своих предков за Победу.© Sputnik / Irina Leahova
Конечным пунктом обычно становится Мемориал славы "Вечность", где участников шествия встречают радостными криками "Победа! Спасибо!". "Вечный огонь" утопает в россыпи цветов. Сюда по традиции приходят не только те, кто благодарен предкам за их героический подвиг в борьбе с нацизмом, но и те, кто этот подвиг сам совершил.
Ветеранов чествуют с особым трепетом, даря цветы, говоря слова признательности, знакомя своих детей с героями Победы. Это всегда очень радостные моменты и в то же время очень трогательные. Улыбки и слезы одновременно. Накатывают и у молодых людей, и у ветеранов. И в этот момент - особое чувство единения поколений.
Такими светлыми, добрыми эмоциями пронизан весь день. Город наполняется особым настроением. Ведь празднование не заканчивается возложением цветов к мемориалу. Люди расходятся по улицам города, и праздник не умолкает до поздней ночи.
Центральная площадь становится ареной большого концерта с участием не только местных исполнителей, но и приглашенных звезд. Звучат знакомые и любимые песни военных лет, которым подпевают все большой зрительской толпой. А официально завершается день красочным салютом, который озаряет небо Кишинева так, что фейерверк можно видеть из разных районов города.
Парад Победы и историческая реконструкция
На трибунах, установленных перед центральной площадью имени Александра Суворова - главные виновники торжества, ветераны. Их ряды, правда, с каждым годом редеют. Ведь самым молодым бойцам Великой Отечественной сейчас уже больше 90 лет и, к сожалению, многие из ныне живущих не выходят за пределы своей квартиры – не позволяет здоровье.
Возглавляет парад по традиции легендарный танк Т-34. Затем по главной площади Тирасполя проходят подразделения силовых структур Приднестровья, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), курсанты, кадеты и суворовцы.
А дальше – самая зрелищная часть, показательные выступления Роты Почетного караула. В прошлом году, к примеру, ввели ноу-хау – подобное шоу было продемонстрировано и воспитанниками Тираспольского Суворовского военного училища, а также впервые все участники парада исполнили марш-песню "Победа". Впечатляющее выступление.
После мероприятия на площади также традиционно разворачиваются выставки военной техники и вооружения, полевые кухни и фотозоны. А к вечеру - большой праздничный концерт с салютом.
Стало традиционным для приднестровцев в праздник Победы проведение реконструкции боя. Центральный пляж в городе Тирасполе становится местом, где разворачивается историческая инсценировка. В этом году, по задумке авторов, советские войска должны были форсировать Днепр, роль которого в постановке исполнил бы Днестр. Однако пока реконструкция, как и все остальные мероприятия, отложены на неопределенный срок.
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