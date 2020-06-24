Праздник на все времена: как в Молдове отмечают День Победы - фотовоспоминания

Военный парад, многотысячные колонны "Бессмертного полка", Мемориалы славы, охапки цветов, радостные улыбки и слезы. Sputnik решил напомнить о торжественных акциях и светлых эмоциях в нашей республике по этому поводу.

КИШИНЕВ, 24 июня – Sputnik. В Москве 24 июня прошел парад Победы, в котором приняла участие и молдавская делегация. В нашей республике в этом году не смогли отметить День Победы, мероприятия перенесли на неизвестный срок. Однако у нас есть свои традиции празднования. Вспомним лучшие моменты этого поистине священного праздника.

Колонны "Бессмертного полка" и особое чувство единения

Памятные акции в честь праздника всегда проходят практически во всех населенных пунктах республики, однако самые масштабные традиционно - в столице. Десятки тысяч жителей и гостей Кишинева проходят по центральным улицам города в колонне "Бессмертного полка" с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной или трудившихся в тылу.

Мемориал - главный центр притяжения в Кишиневе в День Победы. © Sputnik / Miroslav Rotari

У Вечного огня - россыпи цветов. © Sputnik / Miroslav Rotari

В этот день главные герои - ветераны. © Sputnik / Miroslav Rotari

Их чтят и стар, млад. © Sputnik / Miroslav Rotari

Ветераны также приходят на Мемориал, чтобы почтить память своих боевых товарищей и все тех, кто прошел страшное испытание войны. © Sputnik / Miroslav Rotari

Им есть, что вспомнить. © Sputnik / Miroslav Rotari

Несмотря на возраст, многие ветераны дадут фору молодым. © Sputnik / Miroslav Rotari

День Победы - день особого единения поколений. © Sputnik / Мирослав Ротарь

9 мая в Кишиневе также проводится акция "Бессмертный полк". © Sputnik / Miroslav Rotari

Она стала уже традиционной для Молдовы и любимой для ее жителей. © Sputnik / Мирослав Ротарь

В общую колонну "Бессмертного полка" вливается десятки тысяч людей. © Sputnik / Мирослав Ротарь

Люди идут с улыбками, потому что для них это действительно радостный и счастливый день. © Sputnik / Мирослав Ротарь

День Победы любят и в Приднестровье. Здесь его отмечают также с размахом. Парад Победы - одно из самых зрелищных событий 9 мая. © Sputnik / Ирина Ляхова

Колонну по традиции предваряет легендарная боевая машина времен Великой Отечественной - танк Т-34. © Sputnik / Irina Leahova

А на трибунах - гости и герои Дня Победы - ветераны. © Sputnik / Irina Leahova

В акции "Бессмертный полк" в Приднестровье участвуют семьями. © Sputnik / Irina Leahova

Семьями возлагают и цветы к памятным местам. © Sputnik / Irina Leahova

А колонна шествия, кажется, не иссякает - так много тех, кто считает своим долгом почтить память и таким образом поблагодарить своих предков за Победу. © Sputnik / Irina Leahova 1 / 18 © Sputnik / Miroslav Rotari Мемориал - главный центр притяжения в Кишиневе в День Победы.

Конечным пунктом обычно становится Мемориал славы "Вечность", где участников шествия встречают радостными криками "Победа! Спасибо!". "Вечный огонь" утопает в россыпи цветов. Сюда по традиции приходят не только те, кто благодарен предкам за их героический подвиг в борьбе с нацизмом, но и те, кто этот подвиг сам совершил.

Ветеранов чествуют с особым трепетом, даря цветы, говоря слова признательности, знакомя своих детей с героями Победы. Это всегда очень радостные моменты и в то же время очень трогательные. Улыбки и слезы одновременно. Накатывают и у молодых людей, и у ветеранов. И в этот момент - особое чувство единения поколений.

Такими светлыми, добрыми эмоциями пронизан весь день. Город наполняется особым настроением. Ведь празднование не заканчивается возложением цветов к мемориалу. Люди расходятся по улицам города, и праздник не умолкает до поздней ночи.

Центральная площадь становится ареной большого концерта с участием не только местных исполнителей, но и приглашенных звезд. Звучат знакомые и любимые песни военных лет, которым подпевают все большой зрительской толпой. А официально завершается день красочным салютом, который озаряет небо Кишинева так, что фейерверк можно видеть из разных районов города.

Парад Победы и историческая реконструкция

В Тирасполе – все те же эмоции, те же традиции возложения цветов к памятным местам, те же шествия "Бессмертного полка", однако еще проводится и военный парад. Это очень яркое, запоминающееся событие, у которого есть обязательные пункты, но каждый год добавляются свои новшества.

На трибунах, установленных перед центральной площадью имени Александра Суворова - главные виновники торжества, ветераны. Их ряды, правда, с каждым годом редеют. Ведь самым молодым бойцам Великой Отечественной сейчас уже больше 90 лет и, к сожалению, многие из ныне живущих не выходят за пределы своей квартиры – не позволяет здоровье.

Возглавляет парад по традиции легендарный танк Т-34. Затем по главной площади Тирасполя проходят подразделения силовых структур Приднестровья, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), курсанты, кадеты и суворовцы.

А дальше – самая зрелищная часть, показательные выступления Роты Почетного караула. В прошлом году, к примеру, ввели ноу-хау – подобное шоу было продемонстрировано и воспитанниками Тираспольского Суворовского военного училища, а также впервые все участники парада исполнили марш-песню "Победа". Впечатляющее выступление.

После мероприятия на площади также традиционно разворачиваются выставки военной техники и вооружения, полевые кухни и фотозоны. А к вечеру - большой праздничный концерт с салютом.

Стало традиционным для приднестровцев в праздник Победы проведение реконструкции боя. Центральный пляж в городе Тирасполе становится местом, где разворачивается историческая инсценировка. В этом году, по задумке авторов, советские войска должны были форсировать Днепр, роль которого в постановке исполнил бы Днестр. Однако пока реконструкция, как и все остальные мероприятия, отложены на неопределенный срок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova