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Над Мемориалом парили голуби. Архивное фото.

Праздник на все времена: как в Молдове отмечают День Победы - фотовоспоминания

© Sputnik / Miroslav Rotari
Победа-75: летопись памяти и славы
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Тема:
Наследники великой Победы (433)
4220
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200624/30689606/prazdnik-ne-umolkaet-kak-v-moldove-otmecayut-den-pobedy---po-fotovospominaniyam.html

Военный парад, многотысячные колонны "Бессмертного полка", Мемориалы славы, охапки цветов, радостные улыбки и слезы. Sputnik решил напомнить о торжественных акциях и светлых эмоциях в нашей республике по этому поводу.

КИШИНЕВ, 24 июня – Sputnik. В Москве 24 июня прошел парад Победы, в котором приняла участие и молдавская делегация. В нашей республике в этом году не смогли отметить День Победы, мероприятия перенесли на неизвестный срок. Однако у нас есть свои традиции празднования. Вспомним лучшие моменты этого поистине священного праздника.

Колонны "Бессмертного полка" и особое чувство единения

Памятные акции в честь праздника всегда проходят практически во всех населенных пунктах республики, однако самые масштабные традиционно - в столице. Десятки тысяч жителей и гостей Кишинева проходят по центральным улицам города в колонне "Бессмертного полка" с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной или трудившихся в тылу.

  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    Мемориал - главный центр притяжения в Кишиневе в День Победы.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • В Молдове сегодня отмечают День Победы
    У Вечного огня - россыпи цветов.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    В этот день главные герои - ветераны.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    Их чтят и стар, млад.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • В Молдове сегодня отмечают День Победы
    Ветераны также приходят на Мемориал, чтобы почтить память своих боевых товарищей и все тех, кто прошел страшное испытание войны.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • В Молдове сегодня отмечают День Победы
    Им есть, что вспомнить.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • В Молдове сегодня отмечают День Победы
    Несмотря на возраст, многие ветераны дадут фору молодым.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Regimentul nemuritor la Chișinău
    День Победы - день особого единения поколений.
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • В Молдове сегодня отмечают День Победы
    9 мая в Кишиневе также проводится акция "Бессмертный полк".
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Regimentul nemuritor la Chişinău
    Она стала уже традиционной для Молдовы и любимой для ее жителей.
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • Бессмертный полк в Кишиневе
    В общую колонну "Бессмертного полка" вливается десятки тысяч людей.
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • Бессмертный полк в Кишиневе
    Люди идут с улыбками, потому что для них это действительно радостный и счастливый день.
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
  • Военный парад и акция Бессмертный полк. Тирасполь. Приднестровье
    День Победы любят и в Приднестровье. Здесь его отмечают также с размахом. Парад Победы - одно из самых зрелищных событий 9 мая.
    © Sputnik / Ирина Ляхова
  • В Приднестровье отмечают День Победы
    Колонну по традиции предваряет легендарная боевая машина времен Великой Отечественной - танк Т-34.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Приднестровье отмечают День Победы
    А на трибунах - гости и герои Дня Победы - ветераны.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Приднестровье
    В акции "Бессмертный полк" в Приднестровье участвуют семьями.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Приднестровье
    Семьями возлагают и цветы к памятным местам.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Тирасполе
    А колонна шествия, кажется, не иссякает - так много тех, кто считает своим долгом почтить память и таким образом поблагодарить своих предков за Победу.
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Мемориал - главный центр притяжения в Кишиневе в День Победы.

Конечным пунктом обычно становится Мемориал славы "Вечность", где участников шествия встречают радостными криками "Победа! Спасибо!". "Вечный огонь" утопает в россыпи цветов. Сюда по традиции приходят не только те, кто благодарен предкам за их героический подвиг в борьбе с нацизмом, но и те, кто этот подвиг сам совершил.

Ветеранов чествуют с особым трепетом, даря цветы, говоря слова признательности, знакомя своих детей с героями Победы. Это всегда очень радостные моменты и в то же время очень трогательные. Улыбки и слезы одновременно. Накатывают и у молодых людей, и у ветеранов. И в этот момент - особое чувство единения поколений.

Такими светлыми, добрыми эмоциями пронизан весь день. Город наполняется особым настроением. Ведь празднование не заканчивается возложением цветов к мемориалу. Люди расходятся по улицам города, и праздник не умолкает до поздней ночи.

Центральная площадь становится ареной большого концерта с участием не только местных исполнителей, но и приглашенных звезд. Звучат знакомые и любимые песни военных лет, которым подпевают все большой зрительской толпой. А официально завершается день красочным салютом, который озаряет небо Кишинева так, что фейерверк можно видеть из разных районов города.

Парад Победы и историческая реконструкция

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
© Photo : Фотохост-агентство
Молдавские военные прошли по Красной площади на параде Победы
В Тирасполе – все те же эмоции, те же традиции возложения цветов к памятным местам, те же шествия "Бессмертного полка", однако еще проводится и военный парад. Это очень яркое, запоминающееся событие, у которого есть обязательные пункты, но каждый год добавляются свои новшества.

На трибунах, установленных перед центральной площадью имени Александра Суворова - главные виновники торжества, ветераны. Их ряды, правда, с каждым годом редеют. Ведь самым молодым бойцам Великой Отечественной сейчас уже больше 90 лет и, к сожалению, многие из ныне живущих не выходят за пределы своей квартиры – не позволяет здоровье.

Возглавляет парад по традиции легендарный танк Т-34. Затем по главной площади Тирасполя проходят подразделения силовых структур Приднестровья, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), курсанты, кадеты и суворовцы.

А дальше – самая зрелищная часть, показательные выступления Роты Почетного караула. В прошлом году, к примеру, ввели ноу-хау – подобное шоу было продемонстрировано и воспитанниками Тираспольского Суворовского военного училища, а также впервые все участники парада исполнили марш-песню "Победа". Впечатляющее выступление.

После мероприятия на площади также традиционно разворачиваются выставки военной техники и вооружения, полевые кухни и фотозоны. А к вечеру - большой праздничный концерт с салютом.

Стало традиционным для приднестровцев в праздник Победы проведение  реконструкции боя. Центральный пляж в городе Тирасполе становится местом, где разворачивается историческая инсценировка. В этом году, по задумке авторов, советские войска должны были форсировать Днепр, роль которого в постановке исполнил бы Днестр. Однако пока реконструкция, как и все остальные мероприятия, отложены на неопределенный срок.

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Тема:
Наследники великой Победы (433)

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Теги:
парад, Парад Победы, Парад Победы, День Победы, День Победы


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