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Военный парад в ознаменование 75-летия Победы

Путин поблагодарил военных за Парад Победы

© Photo : Фотохост-агентство
Победа-75: летопись памяти и славы
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200624/30690942/Putin-poblagodaril-voennykh-za-Parad-Pobedy.html

В параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 самолетов.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности военным, которые приняли участие в Параде Победы в Москве. Трансляция мероприятия велась на сайте Sputnik Молдова и на официальных страничках агентства в соцсетях.

"Всем вам большое спасибо, с праздником!" — сказал российский лидер.

Как ранее сообщал Sputnik, по Красной площади также прошли и 75 военнослужащих Роты почетного караула Национальной армии Молдовы.

 В параде на Красной площади поучаствовали более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.



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