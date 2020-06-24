Путин поблагодарил военных за Парад Победы

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности военным, которые приняли участие в Параде Победы в Москве. Трансляция мероприятия велась на сайте Sputnik Молдова и на официальных страничках агентства в соцсетях.
"Всем вам большое спасибо, с праздником!" — сказал российский лидер.
Как ранее сообщал Sputnik, по Красной площади также прошли и 75 военнослужащих Роты почетного караула Национальной армии Молдовы.В параде на Красной площади поучаствовали более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.