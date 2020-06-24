Триумф, слава и память: как прошел главный парад в честь 75-летия Победы

Дань уважения героям, историческая справедливость и солидарность стран. Каким еще был парад Победы в Москве, читайте в итоговом обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. В Москве на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Host photo agency / Evgeny Biyatov Танки Т-34-85 во время военного парада Победы на Красной площади

Из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад 9 мая пришлось перенести на 24 июня. Такой выбор сделан неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый Парад Победы над гитлеровцами.

Открывая торжественное событие, посвященное 75-летию Победы, президент России Владимир Путин напомнил, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, а солдатам Красной армии не были нужны чужие территории, они хотели просто одолеть врага и вернуться домой.

"Её солдатам (Красной армии) не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, наш долг - помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", - подчеркнул Путин.

Рядом с Владимиром Путиным были его иностранные коллеги. Десять стран представлены на высшем уровне. Впервые по Красной площади прошли солдаты Национальной армии Молдовы. Парадный расчет возглавил капитан Виталий Жосан.

Принимал парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал - главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Перед началом они объехали пешие расчеты на новейших российских кабриолетах Aurus и поприветствовали участников.

© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков во время парад Победы на Красной площади

Механизированная часть парада открылась историческими боевыми машинами времен Второй мировой войны Т-34. Всего зрители увидели около 30 легендарных танков, за ними — семь самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Из современной военной техники в параде приняли участие пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и арктические "Панцирь-СА", боевые машины зенитно-ракетных систем С-400, зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2".

© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Pesnya Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА" во время военного парада на Красной площади

Впервые в такой торжественной церемонии приняли участие 24 образца новейшей российской военной техники. Зрители впервые увидели боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, танки Т-90М и Т-80БВМ, береговой ракетный комплекс "Бал", тяжелую огнеметную систему "Тосочка"и другие. Всего же было задействовано 234 единицы современной и исторической наземной техники.

Над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов различных типов, стоящие на вооружении ВВС России.

По завершении военного парада президент России поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами, а после в сопровождении иностранных лидеров возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

© Photo : Фотохост-агентство Президент РФ В. Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

Также российский лидер переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Уже после церемонии возложения цветов Владимир Путин некоторое время общался с главой РМ Игорем Додоном.

В период проведения торжественных мероприятий службы экстренной медицинской помощи находились в режиме повышенной готовности. Они не только провели комплекс мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, но и были готовы оказать экстренную помощь с учетом высокой температуры на улице.

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