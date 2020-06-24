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Салют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года.

"Диктант Победы": как и в первый раз - по всей России, а также за рубежом

© Sputnik / Boris Kudoyarov
Победа-75: летопись памяти и славы
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Тема:
Наследники великой Победы (433)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200624/30697431/diktant-pobedy-kak-i-v-pervyy-raz---v-russia-a-takzhe-za-rubezhom.html

Вторая ежегодная акция на сей раз будет приурочена к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Акция "Диктант Победы" в этом году пройдет 3 сентября, сообщил замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

"В этом году мы будем проводить уже во второй раз "Диктант Победы" — назначили его на 3 сентября. Это дата завершения Второй мировой войны", — цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.

В Кишиневе прошел Диктант Победы
© Sputnik / Vladimir Polusatov
"Диктант Победы": в Кишиневе прошла международная акция - видео
"Диктант Победы" — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России. Она проходит во всех регионах страны и в 23 зарубежных странах.

"Единая Россия" выступает одним из организаторов акции.

В этом году акция должна была состояться 24 апреля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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Тема:
Наследники великой Победы (433)

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