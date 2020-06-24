"Диктант Победы": как и в первый раз - по всей России, а также за рубежом

Вторая ежегодная акция на сей раз будет приурочена к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Акция "Диктант Победы" в этом году пройдет 3 сентября, сообщил замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

"В этом году мы будем проводить уже во второй раз "Диктант Победы" — назначили его на 3 сентября. Это дата завершения Второй мировой войны", — цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.

"Диктант Победы" — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России. Она проходит во всех регионах страны и в 23 зарубежных странах.

"Единая Россия" выступает одним из организаторов акции.

В этом году акция должна была состояться 24 апреля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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