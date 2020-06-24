Тяжелая поступь победителя

Ровно 75 лет тому назад, 24 июня 1945 года, состоялся легендарный Парад Победы на Красной площади. О своём участии в нем вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Владимир Викторович Войцехович.

День 24 июня 1945 года выдался на редкость дождливым. Мелкий, но упорный дождь уже насквозь вымочил мундиры из добротного английского сукна, специально пошитые для праздничного шествия. Но ровные коробки выстроенных на Красной площади войск стояли, не шелохнувшись, в ожидании первых ударов часов на Спасской башне.

В первой шеренге сводного полка 2-го Украинского фронта навытяжку стоял командир миномётной роты 144-го гвардейского полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии капитан Владимир Войцехович.

© Photo : Алексей Петрович Сводный полк 2-го Украинского фронта. Пятый слева по счёту - Владимир Войцехович.

Ровно 4 года назад он – выпускник средней школы, впервые взял в руки боевое оружие, став бойцом истребительного батальона. А потом была война, страшная, кровопролитная, неимоверно тяжелая.

© Photo : Алексей Петрович Гвардии капитан Войцехович. 1945 год.

Не нужно заглядывать в военный билет, чтобы прочитать путь молодого офицера, всё отлито в золоте и серебре на его груди.

Медаль "За оборону Москвы" и две нашивки за лёгкие ранения – за бои против танков Гудериана осенью и зимой 1941-го у стен столицы. Медаль "За оборону Сталинграда" и нашивка за тяжелое ранение – невиданное по своему ожесточению сражение за бастион на Волге, тяжелая контузия, отражение танковых клиньев Манштейна в снежной степи на берегах реки Мышкова. Еще две нашивки расскажут о боях на Миус-фронте, где капитан Войцехович командовал ротой в штрафном батальоне, и об очередной контузии, полученной на Кошницком плацдарме во время освобождения Молдавской ССР. Орден Красной Звезды – за освобождение Украины. Два ордена Отечественной войны - за освобождение европейских стран и столиц – Белграда, Будапешта, Вены. Последний орден Красного Знамени и последняя нашивка о тяжелом ранении – в марте 1945-го капитан Войцехович из трофейного пулемета положил наступавшую роту фашистской пехоты.

Промокшее от дождя английское сукно мундира скрывало перетянутый бинтами торс молодого офицера. 14 осколков, извлеченных из брюшной полости, тяжелая, еще незажившая рана, которая напомнит о себе спустя 70 лет. Впереди ещё будет целая жизнь, долгая, честная, трудовая, но эти 4 военных года навсегда останутся её стержнем.

Семьсот шагов по Красной площади пролетели незаметно. Запомнились красавцы-кавалеристы, Маршалы Победы Жуков и Рокоссовский, на отменных скакунах руководившие шествием сводных полков. Вечером от каждого фронта на торжественный приём в Георгиевском зале были приглашены воины Победы, гвардии капитан Войцехович слушал выступление Сталина и его знаменитый тост за русский народ.

Спустя 70 лет, в мае 2015-го года, Владимир Войцехович снова побывал на Параде Победы. К боевым наградам прибавились ордена и медали за трудовые свершения.

© Photo : А.Петрович Гвардии полковник Войцехович и руководитель Русского историко-патриотического клуба А.Петрович.

В руке, вместо шашки, которую он держал на первом параде, теперь была палка – для страховки. А под мундиром снова скрывались бинты, как и тогда, в далёком 45-м. Открывшееся накануне фронтовое ранение едва не достигло того страшного результата, к которому стремилось в марте 1945-го года. Благодаря умению врачей военного госпиталя Министерства обороны Республики Молдова старого солдата буквально вернули с того света. Но после такой операции об участии в Параде можно было и не мечтать. Но гвардии полковник Войцехович не привык отступать.

"Я на первом параде в бинтах прошагал, неужто мне сейчас не пройти?!" - твердил он, убеждая своих друзей, переживавших за его здоровье.

И он снова прошёл по Красной площади, уже не парадной, но всё такой же твёрдой и уверенной поступью Солдата-Победителя.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova