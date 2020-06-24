В Тирасполе определились со временем проведения парада Победы

Торжественная акция в Приднестровье традиционно проводится 9 Мая, но в этом году распространение коронавируса внесло свои коррективы и ее перенесли.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июня – Sputnik. Военный парад в Тирасполе по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 2 сентября. Как сообщают в Минобороны Приднестровья, соответствующий приказ подписал лидер региона Вадим Красносельский.

"Торжественным маршем пройдут наследники героических воинов-победителей, проедет историческая и современная военная техника", - отметили в ведомстве.

Парад состоится по традиции на главной площади Тирасполя, носящей имя великого русского полководца Александра Суворова.

В рамках мероприятия также проходят показательные выступления Роты Почетного караула. В прошлом году, к примеру, ввели новшество – подобное шоу было продемонстрировано и воспитанниками Тираспольского Суворовского военного училища, а также впервые все участники парада исполнили марш-песню "Победа".

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