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Парад Победы в Тирасполе. Архивное фото.

В Тирасполе определились со временем проведения парада Победы

© Sputnik / Irina Leahova
Победа-75: летопись памяти и славы
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Тема:
Наследники великой Победы (433)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200624/30702476/v-tiraspole-opredelilis-s-vremenem-provedeniya-parada-pobedy.html

Торжественная акция в Приднестровье традиционно проводится 9 Мая, но в этом году распространение коронавируса внесло свои коррективы и ее перенесли.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июня – Sputnik. Военный парад в Тирасполе по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 2 сентября. Как сообщают в Минобороны Приднестровья, соответствующий приказ подписал лидер региона Вадим Красносельский.

"Торжественным маршем пройдут наследники героических воинов-победителей, проедет историческая и современная военная техника", - отметили в ведомстве.

© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf
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Парад состоится по традиции на главной площади Тирасполя, носящей имя великого русского полководца Александра Суворова.

В рамках мероприятия также проходят показательные выступления Роты Почетного караула. В прошлом году, к примеру, ввели новшество – подобное шоу было продемонстрировано и воспитанниками Тираспольского Суворовского военного училища, а также впервые все участники парада исполнили марш-песню "Победа".

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Тема:
Наследники великой Победы (433)

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Теги:
Парад Победы, Парад Победы, Приднестровье


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