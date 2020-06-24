Молдавский след знаменосца Победы

В ходе визита в молдавскую столицу, состоявшегося 39 лет тому назад, Мелитон Варламович Кантария, по доброй традиции, установившейся в городе, посадил на одной из аллей центрального парка дуб.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. В среду, в день 75-й годовщины парада Победы на Красной площади, в центральном парке Кишинева состоялось открытие памятной плиты в честь Героя Советского Союза, старшего сержанта Красной армии Мелитона Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом.

В ходе визита в молдавскую столицу, состоявшегося 3 мая 1981 года, Мелитон Варламович Кантария по доброй традиции, установившейся в городе, посадил на одной из аллей центрального парка дуб. В память об этом знаменательном событии рядом с деревом установили памятную металлическую табличку.

© Photo : Игорь Зенин Мелитон Кантария в Кишиневе. 1981 год.

За прошедшие четыре десятилетия она пришла в негодность, покрылась ржавчиной, буквы, нанесенные краской, облупились.

По инициативе Национального Координационного Комитета "Победа", при содействии представительства Россотрудничества в РМ и примэрии Кишинёва, в 75-ю годовщину парада Победы была установлена новая гранитная плита, с текстом на государственном и русском языках, облагорожена прилегающая к ней территория.

Участники акции у дуба, посаженного знаменосцем Победы. © Photo : Алексей Петрович

Установка памятной плиты. © Photo : Алексей Петрович

Новый вид памятного знака. © Photo : Алексей Петрович 1 / 3 © Photo : Алексей Петрович Участники акции у дуба, посаженного знаменосцем Победы.

На торжественной акции, посвященной открытию памятного знака, выступили глава НКК "Победа"Алексей Петрович, руководитель представительства Россотрудничества в РМ Михаил Давыдов, советник Президента РМ по вопросам образования, науки и исследованиям Корнелиу Попович, атташе Посольства Российской Федерации в РМ Кирилл и Александра Абрамовы, председатель Русской общины Людмила Лащенова, представитель общественной организации "Единодушие" Николай Иванов.

На карте Кишинева появилось ещё одно место, хранящее память о героях Великой Отечественной войны, о подвиге советского солдата-освободителя.

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