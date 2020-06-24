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Советские солдаты Мелитон Кантария (слева) и Михаил Егоров, водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года.

Молдавский след знаменосца Победы

© Sputnik / Vladimir Grebnev
Победа-75: летопись памяти и славы
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Тема:
Наследники великой Победы (436)
19420
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200624/30705746/moldavskiy-sled-znamenostsa-pobedy.html

В ходе визита в молдавскую столицу, состоявшегося 39 лет тому назад, Мелитон Варламович Кантария, по доброй традиции, установившейся в городе, посадил на одной из аллей центрального парка дуб.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. В среду, в день 75-й годовщины парада Победы на Красной площади, в центральном парке Кишинева состоялось открытие памятной плиты в честь Героя Советского Союза, старшего сержанта Красной армии Мелитона Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом.

В ходе визита в молдавскую столицу, состоявшегося 3 мая 1981 года, Мелитон Варламович Кантария по доброй традиции, установившейся в городе, посадил на одной из аллей центрального парка дуб. В память об этом знаменательном событии рядом с деревом установили памятную металлическую табличку.

Мелитон Кантария в Кишиневе. 1981 год
© Photo : Игорь Зенин
Мелитон Кантария в Кишиневе. 1981 год.

За прошедшие четыре десятилетия она пришла в негодность, покрылась ржавчиной, буквы, нанесенные краской, облупились.

По инициативе Национального Координационного Комитета "Победа", при содействии представительства Россотрудничества в РМ и примэрии Кишинёва, в 75-ю годовщину парада Победы была установлена новая гранитная плита, с текстом на государственном и русском языках, облагорожена прилегающая к ней территория.
  • Участники акции у дуба,посаженного знаменосцем Победы
    Участники акции у дуба, посаженного знаменосцем Победы.
    © Photo : Алексей Петрович
  • Установка памятной плиты
    Установка памятной плиты.
    © Photo : Алексей Петрович
  • Новый вид памятного знака
    Новый вид памятного знака.
    © Photo : Алексей Петрович
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© Photo : Алексей Петрович
Участники акции у дуба, посаженного знаменосцем Победы.

Знамя Победы над Рейхстагом: подробности главного штурма Берлинской операции.
© Video : RT / РИА Новости
Знамя Победы над Рейхстагом: подробности главного штурма Берлинской операции
На торжественной акции, посвященной открытию памятного знака, выступили глава НКК "Победа"Алексей Петрович, руководитель представительства Россотрудничества в РМ Михаил Давыдов, советник Президента РМ по вопросам образования, науки и исследованиям Корнелиу Попович, атташе Посольства Российской Федерации в РМ Кирилл и Александра Абрамовы, председатель Русской общины Людмила Лащенова, представитель общественной организации "Единодушие" Николай Иванов.

На карте Кишинева появилось ещё одно место, хранящее память о героях Великой Отечественной войны, о подвиге советского солдата-освободителя.

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Тема:
Наследники великой Победы (436)

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