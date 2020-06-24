Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: самые важные заявления дня

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В среду в Москве на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие делегации разных государств мира, в том числе и Молдовы.

Из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад 9 мая пришлось перенести на 24 июня. Такой выбор сделан неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый Парад Победы над гитлеровцами.

Открывая торжественное событие лидер России Владимир Путин напомнил, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, а солдатам Красной армии не были нужны чужие территории и почести, они хотели просто одолеть врага и вернуться домой.

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"Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, наш долг - помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", - подчеркнул Путин.

Он поприветствовал гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете.

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Участие Молдовы в параде Победы-2020

Молдавскую делегацию на параде Победы возглавил президент республики Игорь Додон.

"Имел честь присутствовать на военном параде, который состоялся сегодня в Москве на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - написал Додон на своей странице в Faceook.

Лидеры России, Республики Беларусь, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и других государств приветствовали парадные расчеты.

Как отметил Додон, участие военнослужащих разных стран в торжественных мероприятиях на Красной площади символизирует общую Победу государств бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом.

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"Испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из роты почетного караула Национальной армии Молдовы", - добавил глава республики.

Молдавские военнослужащие прошли по Красной площади маршем

Возглавлял парадный расчет военнослужащих Нацармиии Молдовы капитан Виталий Жосан. У 23 из 75 молдавских солдат и офицеров, которые промаршировали в этот день на параде Победы, деды сражались на полях Великой Отечественной войны.

По окончании парада состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Отдали дань уважения и памяти всем воинам, не вернувшимся после сражений Великой Отечественной войны. Их подвиги, их мужество и беспримерный героизм навсегда останутся в наших сердцах", - отметил президент Молдовы.

Диалог первых лиц

Российский лидер после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Глава Белоруссии Александр Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался.

Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с Додоном.

Додон призвал противостоять попыткам пересмотреть историю

Глава республики прокомментировал заявление Белого дома, в котором говорилось о "победе США и Британии" над нацизмом, но не упоминался вклад Советского Союза.

"Те страны, те политики, которые не чтят и не уважают прошлое, рискуют остаться без будущего. Европу освободила Красная армия с помощью союзников. Мы все победители. И пытаться делить эту победу неправильно", — сказал Додон в интервью телеканалу RT.

Президент призвал противостоять попыткам пересмотреть историю.

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"Думаю, что большинство граждан бывшего СССР очень хорошо понимают, что мы победили вместе. Советский союз победил. Это наша общая победа. И мы должны делать всё возможное, чтобы это так и осталось", — отметил Додон.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы доблестно сражались на разных фронтах в рядах Красной Армии. За боевые подвиги 250 тысяч солдат, офицеров и партизан были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза удостоены 19 наших земляков.

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