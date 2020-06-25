"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился парад Победы — 2020

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik, Андрей Коц, Екатерина Петухова. Та же темно-серая брусчатка, те же молодые лица под стальными касками СШ-40, тот же парадный строй "тридцатьчетверок", выезжающий на главную площадь страны по три машины в ряд. Торжественным строем перед трибунами прошли почти 15 тысяч солдат и офицеров — под теми же знаменами, что и их предки-победители, отмечают корреспонденты РИА Новости.

Солнце на штыках

На кремлевских курантах — 09.30. До начала парада еще полчаса, а "коробки" всех видов и родов Вооруженных сил уже занимают свои места на брусчатке. Рассаживаются зрители. Их заметно меньше, чем обычно, — на трибунах в основном ветераны. Доступ журналистов также ограничен — на площадь пускают лишь телеоператоров и фотокорреспондентов. Остальные дежурят в пресс-центре, развернутом в Манеже. Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал горожан смотреть парад дома по телевизору — ограничения на массовые мероприятия все еще действуют.

Фотохост-агентство Министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Погода в Москве солнечная, плюс 24. А 75 лет назад столицу накрыл сильнейший ливень. Торжественный марш победителей он сорвать не смог, но командующему парадом Константину Рокоссовскому, по словам его правнучки Ариадны, после шествия пришлось распороть свой маршальский мундир вдоль рукавов: драповая ткань намокла и облепила тело так, что иначе снять китель было невозможно.

Сегодня церемонией командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Принимает парад министр обороны Сергей Шойгу. Ровно в десять утра, секунда в секунду, они появляются на площади, стоя в парадных кабриолетах Aurus, и объезжают "коробки", приветствуя каждый расчет. Точно так же под "Юбилейный встречный марш" Жуков и Рокоссовский верхом на кавалерийских лошадях Кумире и Полюсе салютовали сводным полкам фронтов Великой Отечественной 24 июня 1945-го.

Фотохост-агентство Министр обороны России Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

После этого Шойгу под песню "Славься" на музыку Михаила Глинки выезжает на центр Красной площади для рапорта верховному главнокомандующему о готовности войск.

Дань истории

Парад открывает торжественная речь президента России Владимира Путина, занявшего место на центральной трибуне вместе с почетными гостями. Семьдесят пять лет назад выступал Георгий Жуков — с Мавзолея. В обеих речах много общего. И Жуков, и Путин подчеркнули решающую роль Красной Армии в победе над нацистской Германией. Именно советские солдаты разгромили основные силы вермахта, уничтожив 75 процентов немецких танков и самолетов.

Фотохост-агентство Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Над Кремлем разносится троекратное "Ура!" На Красную площадь выходит рота юных барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Двадцать четвертого июня 1945-го парад открывали под барабанную дробь их тогдашних ровесников-суворовцев. Следом на брусчатку ступают знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России.

За ними по Красной площади маршируют одиннадцать подразделений в форме времен Великой Отечественной. Парадный расчет Военной академии РВСН проносит мимо трибун штандарты фронтов. Как и 75 лет назад, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем — знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища. За знаменосцами по брусчатке в темпе 120 шагов в минуту маршируют подразделения пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, народного ополчения и казаков.

Фотохост-агентство Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Каждый комплект исторической парадной формы сшит по точному образцу той, которую фронтовики надевали на Парад Победы 1945-го. Ткани и фурнитура максимально соответствуют использовавшимся в 1940-х. В том числе и узорное золотое шитье на офицерских кителях. Заказ в кратчайшие сроки выполнила питерская швейная фабрика имени Володарского, работавшая и в годы войны. Бойцы исторических рот с трехлинейками в руках выглядят точь-в-точь, как их предки в кинохронике 24 июня 1945-го.

Фотохост-агентство Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Семьдесят пять лет назад в Параде Победы приняло участие лишь одно иностранное государство. Эта честь выпала представителям Войска Польского, промаршировавшим мимо Мавзолея в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта. Сегодня же по Красной площади прошли парадные расчеты 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана — по 70 человек в каждой "коробке".

© Sputnik / Участие молдавской делегации в параде Победы в Москве

За гостями мимо трибун проходят суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские "коробки" Сухопутных войск и ВКС. Их сменяют парадные расчеты каждого вида и рода Вооруженных сил России и других силовых ведомств. Семьдесят пять лет назад деления по принадлежности к войскам не было — летчики, пехотинцы, танкисты и разведчики маршировали в едином строю в сводных полках фронтов, за исключением моряков. "Коробка" ВМФ под командованием вице-адмирала Владимира Фадеева, составленная из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Днепровской и Дунайской флотилий, прошла отдельно.

Потомки Т-34

На брусчатку Красной площади, ревя моторами, выезжает тридцать один танк Т-34-85. Такого масштабного показа этих легендарных машин в современной истории еще не было. Во многом это стало возможным благодаря договоренностям с Лаосом, который в январе прошлого года передал в дар России три десятка исправных танков из числа проданных ему Советским Союзом. Конечно же, "тридцатьчетверки" участвовали и в параде 1945-го — вместе с тяжелыми ИС-2 они шли в арьергарде грандиозного строя из 1850 боевых машин.

Фотохост-агентство Танки Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

После стальных "ветеранов" зрителям впервые демонстрируют модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ. Артиллеристы проезжают мимо трибун на новейших реактивных системах залпового огня "Торнадо-С", пришедших на смену знаменитому "Смерчу".

Специалисты ПВО показывают зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", а военнослужащие РХБЗ — тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси. Из перспективной боевой техники нового поколения — танки Т-14 и тяжелые БМП Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг" и самоходные гаубицы "Коалиция-СВ".

Фотохост-агентство Танки Т-14 "Армата" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Семьдесят пять лет назад воздушную часть парада в последний момент отменили из-за нелетной погоды, и армада из более чем 220 самолетов осталась на аэродромах базирования. Сейчас же погода отличная, над Красной площадью проходят самолеты и вертолеты ВКС: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.

© Sputnik / Нина Зотина Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.

Как и 75 лет назад, парад завершает сводный оркестр. Двадцать четвертого июня 1945-го музыканты исполнили марш "Слава Родине", их потомки сегодня — песню "День Победы".

"Осажденный" зрителями Кремль

Корреспондент РИА Новости побывала в центре Москвы и узнала, что там происходило во время парада.

С девяти утра на Большом Устьинском мосту над Москворецкой набережной было не протолкнуться. Это одно из немногих мест, где хотя бы издалека можно увидеть участников парада — проход колонн военнослужащих, возвращающихся с Красной площади, и авиационное шоу.

Все примыкающие к Кремлю улицы перекрыли как для автомобилистов, так и для пешеходов. Поэтому несколько тысяч человек собрались на мосту. На многих — медицинские маски.

В десять утра многие включают на смартфонах онлайн-трансляцию парада. Толпа затихает, когда президент объявляет минуту молчания, а через несколько минут ликует под "Слава победителям! Ура!" и пушечные залпы, которые хорошо слышны и на набережной.

— А точно под нами военные пойдут?

— Ну, раньше каждый год здесь шли.

— А технику где смотреть?

— От Кремля они поворачивают в сторону Нового Арбата, лучше ехать на Звенигородское шоссе.

© Sputnik / Виталий Тимкив Репетиция парада Победы в городах России

Через несколько минут после завершения парада на Москворецкой показываются первые колонны. Впереди — военнослужащие со штандартами фронтов Красной Армии. "С Победой!" — кричат они толпе. В ответ сотни людей скандируют: "Ура!" Каждая группа проходит под мостом со своей песней: "Едут-едут по Берлину наши казаки", "День Победы", "Эх, Ладога, родная Ладога". Знакомые слова тут же подхватывают и на мосту.

Участники парада все еще держат строй, чеканят шаг, но теперь уже могут позволить себе немного расслабиться — улыбнуться, помахать рукой. Колонна моряков Балтийского флота останавливается на набережной, как по команде снимает бескозырки и машет ими зрителям. Кажется, военные готовы сделать все, чтобы поднять москвичам настроение.

Фотохост-агентство Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

"Вот это класс! Всех с праздником!" — поздравляют друг друга люди. Над столицей еще виден дымчатый триколор, оставленный самолетами, а многие уже спешат сфотографироваться с участниками торжественного марша, ожидающими у автобусов на набережной.

Кто-то из присутствующих стремительно "перебазируется" на Звенигородское шоссе: по обеим сторонам здесь стоят сотни людей, они машут экипажам проходящей техники, те приветствуют в ответ. Когда показывается легендарный Т-34, собравшиеся синхронно затягивают "Здравствуй, мама, возвратились мы не все". И не важно, что парад перенесли, важно, что чувства и слезы сейчас — те же самые, настоящие.

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