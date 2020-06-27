Посмертная слава лейтенанта Жарчинского

Когда я вижу в документах дату рождения "1913-й год", то сразу вспоминаю своего деда, родившегося за 4 года до распада Российской империи. Сравниваю судьбы его сверстников, которые, как и судьбу моего предка, круто изменила война. Но моему деду повезло вернуться живым, а тысячи его одногодок навечно остались на полях сражений.

© Photo : А. Петрович Книга журналистки Майи Ионко Высокая судьба, посвященная Ф.Жарчинскогому.

Когда началась война, Федор Жарчинский – свежеиспеченный выпускник Киевского педагогического училища, работал в родном селе Рашково Каменского района директором сельской школы. Это сейчас руководящих работников в сфере образования принято называть модным иностранным словом "менеджеры", а тогда, в трудные предвоенные годы на плечах директора лежала обязанность добыть для школы учебники, топливо для обогрева, оборудовать школьные классы. Но Федор Жарчинский любил свою работу и успешно справлялся с хлопотами. А его уроки истории превращались для учеников в увлекательное путешествие во времени, так интересно и оригинально преподносил он ребятам школьную дисциплину.

В июне 1941-го года советскому народу выпала нелегкая участь написать свою историю – историю лишений, горя, подвига и, в конечном итоге, Победы. Уже в июле Федор Жарчинский попал на фронт, сражался на Украине. После ранения был эвакуирован в тыл, откуда решением командования откомандирован для обучения в танковом училище. Сокращенный до полугода срок обучения вместил в себя не только изучение материальной части, стратегии и тактики. В августе 1942 года курсантов бросили в бой на Закавказском фронте против превосходящих сил немецких войск. Можно только попытаться представить себе, в каком сложном положении находилось тогда командование 9-й армии, решившееся на такой отчаянный шаг – пожертвовать будущими танкистами, чтобы остановить противника. Многим курсантам не посчастливилось дожить до лейтенантских "кубарей"…

Танковая колея лейтенанта Жарчинского началась на украинской земле. Пятихатская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Уманско-Ботошанская наступательные операции – боевой путь воина-освободителя. В феврале 1945-го года 5-й гвардейский механизированный корпус прибыл в Польшу. Боевую задачу все понимали буквально: заглушить моторы в Берлине. Но до столицы фашистского рейха предстояло пройти с боями еще сотни километров по вражеской территории.

Выдержка из наградного листа:

"В этом бою, будучи тяжело ранен, тов.Жарчинский вступил в единоборство с немецким комендантом лагеря, когда пытался взять в плен тов.Жарчинского последний, истекая кровью, убил коменданта и сам пал смертью героя…"

Группа разведчиков под командованием помощника начальника штаба по разведке 51-го гвардейского танкового полка старшего лейтенанта Жарчинского 21 апреля 1945 года обнаружила у города Тройенбритцен концентрационный лагерь. Как выяснилось впоследствии, в фашистской неволе здесь томилось более 4 тысяч 500 человек. Вступив в бой с охраной лагеря, советские разведчики дали пленникам возможность вырваться на свободу.

Федор Жарчинский не дожил до Победы всего несколько недель. Но память о его подвиге живет на обоих берегах Днестра.

© Photo : А. Петрович Последнее письма с фронта старшего лейтенанта Жарчинского. 15 апреля 1945 года

В его родном селе Рашково, в доме, в котором он жил до войны, открыт музей Героя, его имя носит средняя школа. На Аллее Героев мемориала воинской славы "Вечность" в Кишиневе есть именная плита в честь Федора Жарчинского.

© Photo : А. Петрович Аллея Героев Советского Союза. Мемориал Вечность, Кишинев.

Ежегодно в Каменском районе проходят походы по местам боевой славы, в ходе которых молодые люди посещают и его родное село, и музей, возлагают цветы к бюсту, установленному у здания школы.

© Photo : А. Петрович Участники похода по местам боевой славы у Дома-музея Федора Жарчинского. Рашково, Каменский район

Он отдал свою жизнь во имя спасения жизни тысяч других людей, и его посмертная слава и совершенный бессмертный подвиг - национальное достояние и гордость нашей страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova