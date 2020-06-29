Невидимый фронт сопротивления

Эту историю мне рассказал кишиневец Сергей Будич, известный в нашем городе кинооператор. Во время съемок одного из сюжетов на мемориале воинской славы "Вечность" он вдруг произнес: "А ведь здесь увековечено имя брата моего деда, подпольщика Ивана Будича".

Кишиневское подполье – одна из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны. В советское время было выпущено несколько хороших книг, посвященных партизанским отрядам, действовавшим на территории Молдавии, некоторая информация содержалась в двухтомнике "Герои подполья", выпущенной в 1968 году. За время поисковой работы к нам неоднократно обращались родственники кишиневских подпольщиков, просили помочь в поиске архивных документов, связанных с участием их родственников в подпольной работе. К сожалению, документы Министерства обороны Российской Федерации – главный источник информации для поисковиков, не содержат никаких данных, связанных с кишиневским подпольем. Однако благодаря рассказу моего собеседника, возможно, найдутся ниточки к получению новых, ранее неизвестных данных о героях сопротивления в столице Молдавии.

Ячейки подполья в Кишиневе были созданы сразу после оккупации города во второй половине июля 1941 года. Ядром сопротивления стали опытные подпольщики, работавшие на территории Бессарабии в период ее нахождения в составе Королевской Румынии. К ним примкнули и молодые патриоты – рабочие городских фабрик, трамвайного депо и других предприятий. С помощью ракет они наводили советские самолеты на цели, расклеивали листовки.

В конце июля 1941 года подпольщики перешли к активным действиям, взорвав железнодорожный мост на станции Быковец и парализовав на несколько дней движение по железной дороге. Из собранного на полях сражений оружия участники подпольных групп начали перестрелки с румынскими патрулями, чем наводили невероятный страх на оккупационную военную администрацию. Осенью 1941-го первые три группы подпольщиков были арестованы. В одной из них был и Иван Будич.

В застенках сигуранцы арестованных подвергли невероятным пыткам и истязаниям, требуя выдать своих сообщников. Некоторых подпольщиков казнили прямо в тюрьме, другим же досталась жуткая участь – быть замученными на глазах родных и близких. На публичную казнь подпольщика Ивана Будича жандармы силой притащили его мать Агриппину. После увиденного мать пятерых сыновей, трое из которых стали участниками подпольных групп, разбил паралич. На ее глазах сына подвесили за ребра железными крючьями, требуя показаний на своих товарищей. Но Будич принял мученическую смерть, не посрамив убитую горем мать и братьев.

Кишиневское подполье просуществовало вплоть до освобождения города в августе 1944 года. Большая часть подпольных групп была разгромлена и уничтожена фашистскими оккупантами. Но дух сопротивления, мужества и стойкости советских людей, проявленный подпольщиками, произвел на захватчиков гнетущее психологическое воздействие, воодушевлял жителей Советской Молдавии, призывал верить в скорое освобождение.

До 1991 года в Краеведческом музее города Кишинева экспонировалась постоянная выставка, посвященная героям кишиневского подполья. На ней были представлены письма, документы, фотографии участников сопротивления. Три десятилетия назад экспозицию сняли. Где она находится сейчас, сохранились ли бесценные экспонаты – еще предстоит узнать. А семья Будич каждый год 9 мая приходит к белой пирамидке, где на мраморной плите высечено имя верного сына молдавской земли, героя-подпольщика Ивана Будича.

© Photo : А. Петрович Имена участников подпольной группы, увековеченные на мемориале воинской славы "Вечность"

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