Ржев: выстоять и победить

Со времен возведения одной из самых величественных скульптур в мире – фигуры Родины-матери, зовущей в бой своих сынов на Мамаевом кургане, это первый памятник такого масштаба.

Спустя 75 лет известные и неизвестные герои, сражавшиеся в районе Ржева, нашли своё воплощение в бронзовой фигуре Солдата-победителя высотой в 25 метров.

По задумке авторов проекта, нижняя часть скульптуры выполнена в виде журавлей, как бы поднимающих солдата к небу. Символично, но именно такой термин – "поднимать солдат", используют поисковики, когда находят останки погибших солдат на полях сражений. Стая журавлей напоминает и об одном из самых пронзительных стихотворений Расула Гамзатова, посвященном погибшим на поле брани воинам.

Долгие годы бои под Ржевом находились как бы в тени событий, происходивших на фронте под Сталинградом в то же самое время. Оно и не удивительно, ведь сражение на Волге, трудное и кровопролитное, завершилось полной победой Красной армии. На ржевско-вяземском направлении таких однозначных результатов добиться не удалось, несмотря на большие жертвы.

Военные историки до сих пор ломают копья в поисках истинных причин такого несоответствия понесенных жертв и достигнутых результатов. Единственное, что не вызывает сомнений – это великая сила духа и доблесть советского солдата, в этих неимоверно сложных условиях проявившего себя верным сыном своей Родины.

Среди миллионов солдат и офицеров Красной армии, принимавших участие в боях подо Ржевом, был и наш земляк, командир взвода 361-й стрелковой дивизии, лейтенант Виталий Бабак.

© Photo : А. Петрович Гвардии лейтенант Виталий Бабак. 1944 год.

Из воспоминаний жителя города Бендеры Виталия Игнатьевича Бабака:

"Прямо при выгрузке из стоящих рядом с вагонами деревянных ящиков раздали винтовки в сале, патроны и гранаты. На бойца выдали по 15 патронов, на ручной пулемёт Дегтярёва – по два диска. Со станции нам задали направление движения, и мы стали идти по следам отступающего противника. Последней точкой нашего перехода стали окрестности Ржева, мы остановились примерно в 12 километрах от города. Перед нами стояли три деревни: Медведево, Дубровка и Легостаево. А в стороне от них находилась деревушка Якимово, состоящая из двенадцати дворов, в которой мы и разместились. Командир батальона поставил моему взводу задачу – взять Медведево.

На улице стоит лунная ночь, а всё видно, как на ладони. Наступать можно только по дороге, которую немцы расчистили от снега для себя. Вот по этой дороге мы и пошли в атаку. Главной ударной силой моего взвода был ручной пулемёт Дегтярёва. Мы завязали бой, и вдруг в горячке сражения я перестал слышать звук РПД. Подбежав к пулемётчику, я увидел, что оружие заклинило. Быстро разобрав пулемёт, я устранил неисправность – перекосило патрон, и сам стал вести огонь по скопившемуся у дороги противнику. Деревню мы, конечно, не взяли… Ведь это же просто смешно, пытаться взять укреплённый вражеский пункт силами тридцати человек! Немцы понастроили ДОТов, ДЗОТов, оборудовали под огневые точки избы. Вскоре к нам прибежал посыльный от комбата с приказом отойти на исходные позиции.

Утром всех разбудил крик какого-то солдата: "Немцы!". Две атаки мы отбили, а в третью немцы пустили 4 танка. А у нас ничего против них нет! Им не составило никакого труда ворваться на наши позиции, и устроить там кровавое месиво… Я с двумя бойцами-башкирами успел спрыгнуть в снежную яму у стенки сарая, которую выдуло ветром. Мы связали гранаты между собой, и только я привстал, чтобы посмотреть, куда пошёл танк, как меня что-то сильно толкнуло под локоть. Оказалось, за моей спиной ехала ещё одна вражеская машина, шарахнувшая по мне из пулемёта. Очередью мне перебило плечо, гранаты вылетели, хорошо, что я не успел их поставить на боевой взвод. Я приподнялся и увидел, как танки давят наших ребят в селе, а те, кто успевал спастись, бежали в сторону леса... Я спрятал раненую руку под полушубок, и тоже пошёл туда. Я не бежал, а именно шёл, в голове у меня царило какое-то безразличие ко всему происходящему…".

Лейтенанта Бабака после выздоровления снова направили на фронт, и снова на Ржевское направление.

Тяжелое ранение в ногу, госпиталь, операция и пуля, которая до сих пор осталась сидеть в теле, как напоминание о той страшной войне. Но он считает себя счастливым человеком, ведь ему удалось выжить.

"Каждый шаг по ржевской земле – это могила" - говорит ветеран. Те, кому посчастливилось вернуться оттуда, никогда не забудут дней и ночей, проведенных в боях подо Ржевом.

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