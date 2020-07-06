С 3 по 5 июля в Новоаненском районе прошел пеший поход по местам боевой славы Варницкого и Шерпенского плацдармов.

Впервые с момента возрождения в нашей стране такой формы патриотического воспитания как походы по местам боевой славы, подобная акция прошла в июле. Обычно походы проводят весной, в преддверии Дня Победы, либо по следам прошедшего праздника, во второй половине мая. Несколько раз юные туристы собирались в июне, в канун Дня памяти и скорби.

В нынешнем году организаторы – клуб горного туризма "Траверс", Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" - по объективным причинам перенесли проведение запланированного еще на апрель мероприятия. Несмотря на сложные погодные условия, а также связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры, поход прошел в интересной, дружеской и наполненной впечатлениями обстановке.

© Photo : А. Петрович Дорогами Победы, дорогами освобождения

В первый день участники посетили село Гура Быкулуй. Здесь в апреле 1944 года в ходе боев за Варницкий плацдарм звание Героя Советского Союза получили 18 солдат и офицеров Красной армии – уникальный для истории Великой Отечественной войны случай. О подвиге героев-освободителей гостям рассказали экспонаты музея села. Юные туристы побывали на братской могиле советских воинов, где увековечены имена 1298 погибших в боях за село героев.

Одним из мест, за которое шли особенно ожесточенные бои, была дворянская усадьба Драгалина, именовавшаяся в документах военной поры "Господским двором". Молодые люди побывали в здании усадьбы, которое сейчас, к большому сожалению, находится в запустении. Несмотря на заброшенность, старинный особняк продолжает оставаться одной из жемчужин молдавского зодчества, которую просто необходимо спасти для потомков.

Пешая часть похода проходила по местам боевой славы Шерпенского плацдарма. Прошедшие дожди вымыли на грунтовых дорогах осколки и гильзы времен войны, которые участники похода, уже по сложившейся традиции, забирали с собой в качестве сувениров. По ходу движения во время коротких привалов звучали рассказы о том, что происходило на этом клочке земли весной и летом 1944 года. На бивуаках после установки палаток и приготовления нехитрой пищи на огне проводились конкурсы и викторины, вечера военной песни под гитару. Невыносимая жара субботнего дня сменилась ветренной и дождливой погодой в воскресенье. Несмотря на это туристы, самой юной из которых исполнилось всего 6 лет, упорно продолжали идти к цели – мемориальному комплексу "Шерпенский плацдарм".

© Photo : А. Петрович На подступах к Шерпенскому плацдарму

Участники похода побывали непосредственно на мемориале и смотровой площадке, посетили воинское кладбище советских воинов и Аллею славы Днестровских плацдармов.

© Photo : А. Петрович Участники похода на Шерпенском плацдарме

На этом священном месте ребята услышали рассказ о том, как спустя прошедшие после войны десятилетия из небытия вырывают имена погибших солдат, как увековечивают память погибших героев.

Поход по местам боевой славы проходил в рамках Национального плана празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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