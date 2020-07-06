Дорогами Победы, дорогами освобождения

Впервые с момента возрождения в нашей стране такой формы патриотического воспитания как походы по местам боевой славы, подобная акция прошла в июле. Обычно походы проводят весной, в преддверии Дня Победы, либо по следам прошедшего праздника, во второй половине мая. Несколько раз юные туристы собирались в июне, в канун Дня памяти и скорби.
В нынешнем году организаторы – клуб горного туризма "Траверс", Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" - по объективным причинам перенесли проведение запланированного еще на апрель мероприятия. Несмотря на сложные погодные условия, а также связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры, поход прошел в интересной, дружеской и наполненной впечатлениями обстановке.
В первый день участники посетили село Гура Быкулуй. Здесь в апреле 1944 года в ходе боев за Варницкий плацдарм звание Героя Советского Союза получили 18 солдат и офицеров Красной армии – уникальный для истории Великой Отечественной войны случай. О подвиге героев-освободителей гостям рассказали экспонаты музея села. Юные туристы побывали на братской могиле советских воинов, где увековечены имена 1298 погибших в боях за село героев.
Пешая часть похода проходила по местам боевой славы Шерпенского плацдарма. Прошедшие дожди вымыли на грунтовых дорогах осколки и гильзы времен войны, которые участники похода, уже по сложившейся традиции, забирали с собой в качестве сувениров. По ходу движения во время коротких привалов звучали рассказы о том, что происходило на этом клочке земли весной и летом 1944 года. На бивуаках после установки палаток и приготовления нехитрой пищи на огне проводились конкурсы и викторины, вечера военной песни под гитару. Невыносимая жара субботнего дня сменилась ветренной и дождливой погодой в воскресенье. Несмотря на это туристы, самой юной из которых исполнилось всего 6 лет, упорно продолжали идти к цели – мемориальному комплексу "Шерпенский плацдарм".
Участники похода побывали непосредственно на мемориале и смотровой площадке, посетили воинское кладбище советских воинов и Аллею славы Днестровских плацдармов.
На этом священном месте ребята услышали рассказ о том, как спустя прошедшие после войны десятилетия из небытия вырывают имена погибших солдат, как увековечивают память погибших героев.
Поход по местам боевой славы проходил в рамках Национального плана празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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