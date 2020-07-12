Школа имени героя: память Ивана Бондарева увековечили ученики

В год 75-летия Победы одной из школ района Басарабяска решением районных властей было присвоено имя ветерана ВОВ, заслуженного деятеля образования МССР, Ивана Бондарева. Об инициативе районных властей читайте в материале нашего постоянного автора Алексея Петровича.

"Герой никогда не умрёт, он вечно в народе живёт" - гласит русская пословица. Герои страны живут в памятниках, фильмах, песнях. Одной из форм увековечения памяти является присвоение имен заслуженных граждан учебным заведениям страны в знак уважения и признания их заслуг.

© Photo : А. Петрович Иван Бондарев со своим бывшим учеником, ныне председателем района Басарабяска Петром Пушкарем. 2015 год

В год 75-летия Победы в районе Басарабяска, по инициативе, внесенной председателем района, Петром Пушкарем, одной из школ райцентра было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля образования МССР, Ивана Ивановича Бондарева. Чести носить имя воина и труженика была удостоена гимназия № 22 города Басарабяска, более известная в районе как "железнодорожная".

Выбор именно этого учебного заведения не случаен: четверть века им руководил фронтовик и педагог Иван Бондарев, оставив о себе добрую, немеркнущую народную память.

Когда началась Великая Отечественная война, Ване Бондареву едва исполнилось 14 лет. На Донбасс война пришла уже осенью 1941-го. Два старших брата добровольцами ушли на фронт, а для оставшихся в тылу Ивана и его сестры Анны потянулись долгие годы фашистской оккупации. Незадолго до освобождения Донбасса немцы угнали Анну на принудительные работы. Осенью 1943-го года 18-летнего юношу призвали в действующую армию. От донецких степей до улиц Праги пролёг боевой путь красноармейца Бондерева, отмеченный боевыми наградами и двумя ранениями.

Из наградного листа на разведчика 107-го отдельного Краснознаменного понтонно-мостового батальона 2-й понтонно-мостовой бригады, красноармейца Ивана Бондарева:

"…Выполняя боевую задачу по наводке понтонного моста через р.Конка в районе с.Сергеевка, в ночь на 23 февраля 1944 года, тов. Бондарев проявил стойкость и мужество, работая 10 часов в промокшей и обледеневшей одежде при сильном ветре и морозе.

Тов.Бондарев, превозмогая усталость и холод, проваливаясь во льду, самоотверженно собирал понтоны в линию моста, воодушевляя на мужественный подвиг своих товарищей, в результате чего мост был наведен досрочно и по нем начал переправляться воинский груз, предназначенный для передовой линии фронта".

Дорогами Победы, дорогами освобождения>>>>

В 1951-м году Иван Бондарев был демобилизован и приехал в Молдавию, которую освобождал в августе 1944-го года. Со скамьи Кишиневского государственного университета начался путь будущего педагога. Бондарев работал директором сначала в Кишиневе, затем в Карпиненах, а в 1956-м году переехал в Романовку, так раньше назывался город Басарабяска.

В 1961-м году Иван Бондарев возглавил школу № 22, в которой учились преимущественно дети железнодорожников, трудившихся на станции поблизости.

Тысячи выпущенных во взрослую жизнь детей, сотни написанных на педагогическую тематику научных работ, создание творческих коллективов, в которых вместе пели ученики и учителя – всего себя отдавал Бондарев любимому делу. Свой профильный предмет – историю, он читал по-особенному проникновенно.

© Photo : А. Петрович Председатель района Басарабяска Петр Пушкарь и директор гимназии имени Бондарева Татьяна Руссу

Ведь он был одним из её творцов, вершителей величайшей Победы над мировым злом – фашизмом. А потому неудивительно, что, когда его бывший ученик, ныне председатель района Басарабяска Петр Пушкарь, выдвинул инициативу о присвоении имени Бондарева гимназии № 22, её поддержали практически единогласно.

Несмотря на различие политических взглядов, члены районного совета отдали должное ратному и трудовому подвигу своего земляка, вставшего в ряды Бессмертного полка несколько лет назад.

Сейчас в гимназии имени Ивана Бондарева идёт ремонт. Стены школы готовятся встретить своих учеников 1-го сентября обновленными. Тогда же в торжественной обстановке будет открыта и памятная плита в честь солдата, педагога и гражданина, заслуженного учителя Молдавской ССР, Ивана Ивановича Бондарева.

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