В память о героях-односельчанах

В селе Исерлия 12 июля отметили храмовый праздник – День святых апостолов Петра и Павла, в честь которых освящена сельская церковь. По понятным объективным причинам в нынешнем году массовые праздничные мероприятия были отменены, но, несмотря ни на что, этот день войдет в историю села знаковыми событиями.

Первым и главным из них стало открытие памятника в честь уроженцев села, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Благодаря поддержке Правительства Москвы, Координационного совета российских соотечественников и руководства районного совета памятная стела с именами погибших героев была полностью отреставрирована, а прилегающая территория благоустроена достойным образом. Имена десятков не вернувшихся с фронта исерлийцев увековечили в граните. Рядом с ними выстроились имена их боевых товарищей, которым повезло уцелеть в той страшной войне и вернуться в родное село. К сожалению, до юбилея Победы никто из них не дожил…

© Sputnik / А. Петрович Ветеран боевых действий в Афганистане Николай Гайдарлы открывает восстановленный обелиск в честь героев-односельчан

Следуя священному закону преемственности боевой славы, права торжественного открытия восстановленного гранитного обелиска был удостоен участник боевых действий в Афганистане Николай Гайдарлы. Примар коммуны Исерлия Людмила Ротарь в своем приветственном слове поблагодарила всех причастных к восстановлению памятника воинам Великой Отечественной войны – уроженцам села Исерлия. Она поименно перечислила всех, кто не вернулся с фронта. Девять раз подряд прозвучала над площадью села фамилия Шевченко: Яков, три Ивана, два Петра, Василий, Михаил и Георгий… Братья, сыновья, отцы, оставшиеся лежать на полях освобожденной Европы.

© Sputnik / А. Петрович Восстановленный памятник села Исерлия

Председатель района Басарабяска Петр Пушкарь отметил, что коммуна Исерлия находится в числе самых активных населенных пунктов района. Благодаря успешному сотрудничеству сельских и районных властей в селе удается реализовать инфраструктурные проекты на благо жителей. Секретарь Высшего совета безопасности, дивизионный генерал Виктор Гайчук отметил особое внимание, уделяемое центральными властями республики, в частности президентом страны, теме сохранения памяти. И в год юбилея Победы, и в последующем глава государства продолжит оказывать поддержку в восстановлении и сохранении военно-исторического наследия страны.

© Sputnik / А. Петрович Участники праздничной церемонии

Представители Российской Федерации, атташе посольства РФ Кирилл Абрамов и начальник отдела Российского центра науки и культуры в Молдове Андрей Кибирев заявили, что для российского и молдавского народов общая память о Победе является одним из связующих звеньев братских и дружеских отношений между нашими странами. Так, только в текущем году, благодаря финансовой помощи РФ в Молдове будут восстановлены 15 воинских захоронений и памятников в честь героев Великой Отечественной войны. Председатель Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей Петрович отметил, что, благодаря объединению усилий местных органов власти, помощи России и трепетному отношению жителей села к своим предкам – героям войны, память о солдатах Красной армии сохранится для будущих поколений на долгие годы.

В завершение церемонии протоиерей храма Петра и Павла села Исерлия отец Анатолий (Мокану) отслужил литию в честь погибших на поле брани воинов. Среди имен, увековеченных на гранитных плитах, есть и его предки, не вернувшиеся с войны.

Вечером того же дня в селе Исерлия состоялось еще одно знаковое событие. На сельских улицах зажгли уличное освещение, а небо озарили огни праздничного салюта. В честь престольного праздника, в честь воинов-победителей, в честь новой жизни молдавского села, в котором живут трудолюбивые и гостеприимные люди.

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