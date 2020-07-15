Каким в этом году будет парад Победы в Тирасполе

Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне был отложен почти на четыре месяца.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июл – Sputnik. В Тирасполе проходит подготовка к параду Победы по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, который в связи с пандемией был перенесен с 9 мая на 2 сентября. Марш отрабатывают пешие парадные расчеты, а также колонна механизированной техники.

"Тренировки проводятся практически ежедневно. Особое внимание в подготовке пеших парадных расчетов мы уделяем слаженности, равнению, соблюдению установленных дистанций и интервалов в шеренгах. При прохождении военной техники, прежде всего, будем учитывать соблюдение мер безопасности и установленных дистанций", – отметил замглавы оборонного ведомства генерал-майор Руслан Паулеско.

Как сообщили ранее, в этом году военный парад условно будет состоять из двух блоков – исторического и современного. Во втором из них зрителям будут представлены экипировка, вооружение и техника времен Великой Отечественной войны.

До 2 сентября будет проведено более 20 тренировок, в том числе и генеральная репетиция парада.

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