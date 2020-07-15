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Парад Победы в Тирасполе. Архивное фото.

Каким в этом году будет парад Победы в Тирасполе

© Sputnik / Irina Leahova
Победа-75: летопись памяти и славы
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Тема:
Наследники великой Победы (447)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200715/30943118/kakim-v-etom-godu-budet-parad-pobedy-v-tiraspole.html

Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне был отложен почти на четыре месяца.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июл – Sputnik. В Тирасполе проходит подготовка к параду Победы по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, который в связи с пандемией был перенесен с 9 мая на 2 сентября. Марш отрабатывают пешие парадные расчеты, а также колонна механизированной техники.

"Тренировки проводятся практически ежедневно. Особое внимание в подготовке пеших парадных расчетов мы уделяем слаженности, равнению, соблюдению установленных дистанций и интервалов в шеренгах. При прохождении военной техники, прежде всего, будем учитывать соблюдение мер безопасности и установленных дистанций", – отметил замглавы оборонного ведомства генерал-майор Руслан Паулеско.

Как прошел парад Победы в Москве.
© Sputnik /
Как прошел парад Победы в Москве
Как сообщили ранее, в этом году военный парад условно будет состоять из двух блоков – исторического и современного. Во втором из них зрителям будут представлены экипировка, вооружение и техника времен Великой Отечественной войны.

До 2 сентября будет проведено более 20 тренировок, в том числе и генеральная репетиция парада.

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Тема:
Наследники великой Победы (447)

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Теги:
75-летие Великой Победы, Великая Победа, Великая Отечественная война, Парад Победы, парад Победы, парад, Приднестровье


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