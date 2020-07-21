Слитые воедино: солдатские судьбы героев-освободителей

География войны - это не только военная топография, обозначение на картах передвижения наступающих и отступающих войск. Это и путь солдата, ушедшего из родного дома на защиту Родины. Это километры переходов по раскисшей грязи, это линии вырытых загрубевшими руками траншей, это тяжелые шаги в атакующей цепи с рвущимся от адреналина сердцем. Это письма на фронт, хранившие в себе тепло домашнего очага, и письма с фронта, пропитанные пороховой гарью. Это последний в солдатской биографии документ, которому предстояло проделать путь только в одну сторону – извещение о смерти воина. Жены и матери с тревогой смотрели на руки почтальона, вынимающего из своей сумки корреспонденцию. Треугольник – это письмо, жизнь, надежда. Прямоугольник - это смерть, это "похоронка".

После весенних боев за село Жеврены 415 семей со всего Советского Союза получили извещения о гибели своих мужей, отцов, братьев, сыновей. Изучая военную географию последней военной корреспонденции, ушедшей с берегов молдавской реки Рэут в города, села, поселки, хутора и аулы, в очередной раз ужасаешься размерам всенародного горя, принесенного войной.

Петрович: парад в честь 75-летия Победы запомнится надолго>>>

Черными птицами похоронки прилетели в 42 региона Российской Федерации. От Владивостока и Хабаровска до Краснодара и Липецка. В село Леонищевка Тамбовской области не вернулся сын Марии Ивановны Безбородовой, гвардии старший сержант 89-й гвардейской стрелковой дивизии Николай Безбородов. В калмыцком селе Тундутово Мария Михайлова Олейникова оплакивала мужа, красноармейца 57-й отдельной штрафной роты 53-й армии, Петра Олейникова. Чувашия, Башкирия, Дагестан, Татарстан, Приморье, Алтай, Калмыкия, многонациональная Россия… В молдавской земле лежат ее храбрые сыны.

В 11 областей Украины ворвались страшные вести. Уроженцы освобожденных в ходе весеннего наступления Красной армии мужчины, успевшие провоевать чуть более месяца – Одесская, Кировоградская, Винницкая области. Среди погибших – братья Шатковские, Илья и Роман, уроженцы Одесской области, которых с фронта ждала мать Прасковья Кондратьевна.

В сотне километров от родного дома погибли уроженцы Молдавии красноармейцы Нестор Урсов и Владимир Герман. В село Кусары в Азербайджане одновременно пришли похоронки на Нисрулу Агалеева и Али Агаева, вместе ушедших на фронт и погибших в одном бою на берегах Рэута.

Под гранитными плитами мемориала вместе с лучшими сынами России, Украины, Молдавии, Азербайджана, вечным сном уснули армяне, белорусы, киргизы, узбеки, грузины, осетины, казахи, таджики. Их персональные судьбы воедино и неразрывно слились в обелиске с красной звездой, установленной на братской могиле.

© Photo : А. Петрович Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты...

Благодаря поддержке Посольства Российской Федерации и вкладу органов местной власти в год 75-летия Победы памятник в селе Жеврень был полностью восстановлен. В память о погибших при освобождении этого населенного пункта советских солдатах и офицерах прозвучал троекратный оружейный салют и православная молитва.

© Photo : А. Петрович Почетные гости торжественной церемонии

За 75 мирных лет отболели сердца не дождавшихся с войны жен и матерей. Но не зарастает память о той страшной войне в сердцах внуков и правнуков погибших солдат. Каждый год они приезжают в нашу страну поклониться праху погибших предков-героев. Теперь нам, жителям Республики Молдова, не стыдно будет привезти гостей в Жеврены к могилам воинов-освободителей, к возрожденному обелиску с высеченными в граните бессмертными именами храбрых сынов страны, победившей фашизм.

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