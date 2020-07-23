Конница, новый тип размещения трибун: готов сценарий парада Победы в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. В Приднестровье определись с мероприятиями, которые будут посвящены 75-летию окончания Великой Отечественной войны, главным из которых станет парад Победы. Сценарий праздника обговорили на совещании, проходившем под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
Военный парад планируется начать 2 сентября в девять утра на центральной площади Тирасполя. Его предварит традиционная церемония возложения цветов на Мемориале славы. Знамя Победы и штандарты 13-ти фронтов пронесут по площади.
"Формируется историческая механизированная колонна. В параде будет задействовано больше сотни единиц техники. В традиционных "коробках" пройдут вдоль трибун больше тысячи военнослужащих и воспитанников образовательных учреждений, подведомственных силовым ведомствам", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
Репетиции ведутся с середины июля. Вопрос обмундирования участников военного парада уже закрыт.
Накануне, 1 сентября, состоится открытие Екатерининского парка в центре Тирасполя. В этот день будет не только перерезана символичная лента на воротах в парк, но и торжественно открыт памятник Екатерине Великой.
На открытой сценической площадке впервые состоится церемония награждения наиболее отличившихся жителей региона. По мнению организаторов, проведение мероприятия на открытом воздухе в полной мере соответствует современным карантинным обстоятельствам.
Как писал Sputnik ранее, в связи с пандемией парад Победы в Тирасполе был перенесен с 9 мая на 2 сентября.
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