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Парад Победы в Тирасполе

Конница, новый тип размещения трибун: готов сценарий парада Победы в Тирасполе

© Sputnik / Irina Leahova
Победа-75: летопись памяти и славы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (236)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200723/31027424/konnitsa-novyy-tip-razmescheniya-tribun-gotov-stsenariy-parada-pobedy-v-tiraspole.html

В главном городе региона накануне празднования 75-летия Победы состоится открытие памятника Екатерине Великой.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. В Приднестровье определись с мероприятиями, которые будут посвящены 75-летию окончания Великой Отечественной войны, главным из которых станет парад Победы. Сценарий праздника обговорили на совещании, проходившем под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Военный парад планируется начать 2 сентября в девять утра на центральной площади Тирасполя. Его предварит традиционная церемония возложения цветов на Мемориале славы. Знамя Победы и штандарты 13-ти фронтов пронесут по площади.

"Формируется историческая механизированная колонна. В параде будет задействовано больше сотни единиц техники. В традиционных "коробках" пройдут вдоль трибун больше тысячи военнослужащих и воспитанников образовательных учреждений, подведомственных силовым ведомствам", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Парад Победы в Тирасполе. Архивное фото.
© Sputnik / Irina Leahova
Каким в этом году будет парад Победы в Тирасполе
Сами трибуны будут расположены по-новому – отлично от прежних праздничных мероприятий по случаю Дня Победы. Их установят не с одной, а с двух сторон центральной дороги, что создаст комфортные условия для большего числа зрителей. Еще одно новшество – участие в параде конной "коробки". К выходу в свет готовятся два десятка лошадей.

Репетиции ведутся с середины июля. Вопрос обмундирования участников военного парада уже закрыт.

Накануне, 1 сентября, состоится открытие Екатерининского парка в центре Тирасполя. В этот день будет не только перерезана символичная лента на воротах в парк, но и торжественно открыт памятник Екатерине Великой.

На открытой сценической площадке впервые состоится церемония награждения наиболее отличившихся жителей региона. По мнению организаторов, проведение мероприятия на открытом воздухе в полной мере соответствует современным карантинным обстоятельствам.

Как писал Sputnik ранее, в связи с пандемией парад Победы в Тирасполе был перенесен с 9 мая на 2 сентября.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (236)

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Теги:
парад Победы, Приднестровье


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