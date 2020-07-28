"Лягушки-убийцы" времен Великой Отечественной войны: опасны ли они в наши дни

В Новоаненском районе поисковики передали Службе по чрезвычайным ситуациям склад немецких боеприпасов, пролежавших в земле три четверти века.

КИШИНЕВ, 28 июля - Sputnik. В ходе поисковых работ у села Телица Новоаненского района поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба обнаружили большой склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Полсотни немецких противопехотных мин и взрывателей должны были исполнить свою смертоносную службу весной или летом 1944 года.

Принцип действия этого адского изобретения немецких инженеров-саперов таков: боевая часть мины взлетает в воздух на высоту до полутора метров, разбрасывая поражающие элементы в виде стальных шариков. На фронте такие мины получили прозвище "лягушки" или "шпринг-мины".

Наигубительнейшее оружие против пехоты. Раскаленные стальные шарики с бешеной скоростью и силой поражают конечности, брюшную полость, грудную клетку... Полостные ранения - почти всегда смерть для солдата. Сколько жизней могли тогда уничтожить эти начиненные смертью металлические цилиндры, сколько людей искалечить…

© Photo : А. Петрович Взрыватели к противопехотным минам, немецкая фляга и очки

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Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, командира взвода восьмого отдельного штрафного батальона Александра Пыльцина:

"…Полные решимости поскорее достичь этого шоссе, мы безостановочно двигались по какой-то проселочной дороге сквозь все более сгущавшийся лес. И вдруг в середине колонны второго взвода раздался сильный взрыв! Похоже было, что разорвался крупный артснаряд… Почти одновременно с этим взрывом стали раздаваться менее мощные хлопки по обе стороны дороги, куда бросились оставшиеся на ногах бойцы. Будто немцы по хорошо пристрелянному месту били из минометов небольшого калибра. Падали теперь люди и там, в стороне от дороги, сраженные этими минами. Падали и те, кто бросился на помощь им. Творилось что-то невероятное. Как оказалось, тогда просто сработал стереотип мышления. И вовсе это не был артиллерийско-минометный обстрел — взвод подорвался на так называемой "шпринг-мине", то есть "прыгающей мине", знакомой мне еще по занятиям в училище".

© Photo : из книги "Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат дошёл до Берлина" Александр Пыльцын, 1945 год.

Поисковиков часто спрашивают – неужели снаряды со времен войны и сейчас могут быть опасны? Отвечаем – "Да".

Пролежав в земле 76 лет, покрывшись ржавчиной, боеприпасы не утратили своей силы, и по-прежнему продолжают оставаться опасными для жизни и здоровья людей.

не перемещать обнаруженные боеприпасы;

не разбирать, не стучать по металлическим корпусам найденных предметов;

оградить территорию обнаружения и не допускать на нее посторонних, прежде всего детей, вплоть до прибытия уполномоченных представителей Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

© Photo : А. Петрович И спустя 76 лет мины продолжают оставаться опасными для жизни и здоровья людей.

Только в этом году произошло несколько трагических случаев, связанных с детонацией взрывоопасных предметов времен войны. В случае обнаружения таких "находок" при земляных работах, необходимо в срочном порядке вызывать сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы по единому номеру 112, и следовать правилам поведения в таких случаях:

Молдавская земля продолжает хранить в себе следы самой страшной войны в истории человечества, унесшей жизни десятков миллионов людей на планете. Чтобы не допустить новых жертв, не дать снарядам из прошлого исполнить свою смертельную задачу спустя 75 лет после окончания войны, надо оставаться бдительными и четко придерживаться озвученных выше правил.

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