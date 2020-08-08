Новые имена героев и молдавское село, дважды опаленное войной

Молдавские поисковые организации завершили работу над Книгой Памяти села Петрешты Унгенского района. О восстановленных в ходе архивных поисков именах и судьбах погибших героев – в новом материале рубрики "Время добавляет в списки".

25 июня 1941 года на боевой рубеж у приграничного села Петрешты вышли части 11-й танковой дивизии, имевшие своей задачей, совместно с другими воинскими соединениями, ликвидировать вражеский плацдарм на восточном берегу реки Прут. В жестоком бою танкисты потеряли 8 боевых машин вместе с экипажами, так и не сумев добиться решительного результата. Бойцов, погибших в первых боях против фашистских захватчиков, похоронили на сельском кладбище. Спустя несколько дней село Петрешты заняли вражеские войска.

Сводка Совинформбюро 30 марта 1944 года сообщила гражданам Советского Союза о том, что среди освобожденных в течение этого дня к югу и востоку от города Бельцы населенных пунктов значится и село Петрешты. Завернув огненную спираль, война снова вернулась на берега Прута. Только теперь роли воюющих сторон стали абсолютно противоположными. Немцам и их союзникам румынам во что бы то ни стало необходимо было удержать переправы на реке и проходящую вдоль границы железную дорогу. Войскам Красной армии, измотанным продолжительным наступлением, соответственно, предстояло вести борьбу за эти важные объекты, метр за метром освобождая родную молдавскую землю. И заплатить за победу на берегах Прута ценою жизней своих лучших солдат и офицеров.

Чтобы грамотно оценить силы и средства противника, командование 818-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии постоянно нуждалось в обновлении информации. Сколько танков переброшено по железной дороге, сколько полков направлено на укрепление из Румынии, кто занимает передний край обороны – искать ответы на эти и другие вопросы предстояло полковым разведчикам. В ночь с 15 на 16 мая 1944 года командир полка гвардии полковник Акаевский отправил несколько разведгрупп на поиски с задачей уточнить силы стоящих перед позициями полка вражеских войск.

Из журнала боевых действий 31-й стрелковой дивизии:

"…Действовавшими группами разведки в районе высоты 154.2 захвачен пленный немец, принадлежащий 6 роте 672 пп (пехотного полка) 376 пд (пехотной дивизии) немцев…подтвердивший наличие частей 672 пп 376 пд перед фронтом дивизии".

При выполнении этого задания свои головы сложили лучшие разведчики полка: командир отделения пешей разведки старший сержант Тач Овезов, туркмен; разведчики-красноармейцы Василий Макаров и Николай Малявка, русские; младший сержант, казах Сапаргали Нурышев и украинец Иван Логвиненко. Славных сынов многонационального Советского Союза навек приютила молдавская земля.

В июне 1941-го из далекого поселка Борзя, затерянного на бескрайних просторах Дальнего Востока, на фронт ушел 26-летний тракторист Шайхинур Шафиков.

© Photo : А. Петрович Лейтенант Шайхинур Шафиков

Дома его остались ждать жена Ирина и 8-месячная дочь Тамара. Личная карточка лейтенанта Шафикова сохранила его короткий жизненный путь. Казенные фразы ответов на вопросы: не был, не владею, не состоял, перечисление воинских частей и полученных ранений, и наконец последняя запись: убит 22.08.1944 в районе с.Петрешты. Сколько шла похоронка в далекую Борзю в лихое военное время, мы никогда не узнаем. Дочь погибшего офицера Тамара, знавшая отца только по единственной сохранившейся в семье фотографии, всю жизнь мечтала побывать на могиле отца. Но из-за ошибки, закравшейся в архивные документы, семья лейтенанта Шафикова долгие годы не знала о точном месте его захоронения. Ни вдова погибшего героя, ни его дочь, к сожалению, так и не успокоили безнадежно ждавшие женские сердца. Благодаря помощи молдавских поисковиков, к которым обратилась с запросом внучка Шайхинура Шафикова, Ирина, в 2017 году удалось восстановить справедливость.

© Photo : А. Петрович Внучка лейтенанта Шафикова у братской могилы в селе Петрешты. 2017 год

Несколько лет назад родственница погибшего героя приезжала в Молдову поклониться могиле деда. К сожалению, на плитах мемориала его имени, как и имен многих других погибших здесь героев, не оказалось.

© Photo : А. Петрович В списках не значится. Имени лейтенанта Шафикова, как и имен многих других погибших героев, на плитах мемориала нет.

В год 75-летия Победы памятник в селе Петрешты будет реконструирован, благодаря помощи Российской Федерации. Здесь будут увековечены имена 179 солдат и офицеров Красной армии - неизвестных ранее героев обороны 1941 года, разведчиков, артиллеристов и пехотинцев, погибших весной 1944-го, и тех, кто отдал свои жизни в дни Ясско-Кишиневской наступательной операции - 179 судеб, 179 подвигов, 179 белых журавлей нашей памяти.

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