Грэсены окружены: "принимаю командование на себя"

На протяжении последних нескольких лет от совершенно не связанных между собой людей в адрес поисковых организаций Республики Молдова поступали фотографии заброшенного памятника, расположенного на живописном берегу озера у села Грэсены Унгенского района. Высокая стела с пятиконечной звездой на вершине, бетонные постаменты по обеим сторонам аллеи, невысокая металлическая оградка с облупившейся краской…Памятник выглядел довольно запущено, но не это было самым печальным. На наклонных постаментах, где обычно устанавливаются плиты с именами погибших героев, не сохранилось ни одной гранитной таблицы. Ни одного имени, ни одной судьбы, ни единой буквы. Только звезда, венчавшая памятник, могла подсказать, что здесь покоятся погибшие солдаты.

Как и когда с мемориала исчезли плиты с именами героев доподлинно узнать не удалось. Реестр памятников, охраняемых государством, гласил, что данный военно-исторический объект является монументом, установленным в 1970 году на братской могиле 154-х советских воинов, погибших при освобождении села в 1944 году.

Несколько месяцев поисковой работы с архивами Объединенной базы данных "Мемориал" дали ожидаемые результаты.

© Photo : А. Петрович Командир поискового отряда Август В.Сеньковский передает восстановленный список погибших воинов атташе Посольства РФ К.Абрамову

Список погибших и пропавших без вести в боях за Грэсены советских солдат и офицеров увеличился до 189 человек. Среди них – командир стрелкового батальона 48-го стрелкового полка 31-й стрелковой Сталинградской дивизии, капитан Павел Пономаренко. Уроженец Полтавской области, он еще с середины 20-х годов связал свою жизнь с Красной армией. На войне – с первых дней.

© Photo : А. Петрович Герой Советского Союза Павел Пономаренко

Зимой 1944 года, в ходе разгрома Корсунь-Шевченковской группировки немцев, принял под свое командование стрелковый батальон, который стал одним из лучших в полку. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции, в марте 1944 года, батальон Пономаренко получил задачу прорвать оборону противника и с боем занять село Грэсень и станцию Пырлица, чтобы впоследствии перерезать железную дорогу Яссы-Кишинев.

Прорвав вражескую оборону, три батальона 248-го стрелкового полка заняли Грэсены, но из-за отсутствия поддержки соседей справа и слева оказались в окружении.

Выдержка из Боевого устава пехоты Красной армии:

"Ст. 791

Бой в условиях окружения является наиболее сложным видом боевой деятельности войск и требует большой выдержки, инициативы, решительности и упорства.

Ст. 796

При борьбе в окружении недостаток сил должен восполняться стойкостью и упорством войск в бою, активностью действий, искусством маневра и военной хитростью"

Строевой кадровый офицер, капитан Пономаренко действовал решительно и мужественно. Приняв командование всеми тремя батальонами, он организовал круговую оборону в селе Грэсены, отбил 7 контратак противника. В виду острой нехватки боеприпасов советские воины вооружились трофейным оружием, собранным на поле боя, и продолжали вести бой. На подмогу окруженным шли части 31-й стрелковой дивизии. Лишь к исходу дня 31 марта 1944 года советские войска смогли пробить немецкую оборону и соединиться с поредевшими батальонами Пономаренко. Поднимая своих бойцов в последнюю атаку, бесстрашный командир получил смертельное ранение. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков капитану Павлу Пономаренко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

© Photo : архив Подвиг народа Посмертное представление к званию Героя Советского Союза на капитана Пономаренко

В год 75-летия Победы при поддержке Посольства Российской Федерации и органов местной власти, благодаря усилиям молдавских патриотических общественных организаций, памятник на братской могиле советских воинов, погибших у села Грэсены, был полностью восстановлен.

© Photo : А. Петрович Общий вид восстановленного мемориала

Герой Советского Союза капитан Пономаренко и после смерти возглавляет погибшие в страшном мартовском бою батальоны – плита с его именем открывает скорбный список павших солдат и офицеров.

© Photo : А. Петрович И после смерти капитан Пономаренко возглавляет свои погибшие батальоны. Гранитная плита с именем героя открывает скорбный список погибших

Пусть же больше никогда не исчезнут с молдавской земли имена героев, высеченные в граните, пусть живые знают и помнят, какой ценой завоевано счастье и свобода.

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