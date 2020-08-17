17:07 17 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Как Молдове прошли торжества в честь 75-летия освобождения от фашизма

"Помним август 1944" – новый цикл видеоэкскурсий от Sputnik Молдова

© Sputnik / Miroslav Rotari
Победа-75: летопись памяти и славы
Получить короткую ссылку
Тема:
Помним август 1944 (6)
6020
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200817/31331268/video-youtube-avgust-44-go-novyy-tsikl-videoekskursiy-ot-Sputnik-Moldova.html

Три ролика, три истории, три факта о наследии героев. Забыть о тех, кто в жарком августе 44-го бился за мирное небо, мы не имеем права. Памятная акция Sputnik Молдова продолжается.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Август 44-го: свобода, подвиг и мир как неразрывная связь поколений. Именно об этом повествуют новые выпуски видеоэкскурсии "Троллейбус Победы". Они посвящены Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой 76 лет назад Молдавия окончательно была освобождена от фашистской оккупации.

Троллейбус Победы
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Мэр Кишинева об акции "Троллейбус Победы": мы должны чтить память героев

Ясско-Кишиневская операция стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Ролики из цикла "Помним август 1944" смотрите на сайте Sputnik Молдова. Первая часть опубликована здесь, второй и третий выпуски смотрите 20 и 24 августа.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители...

Давайте охраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

"Победа-75: летопись памяти и славы" - так называется наша мультимедийная платформа, посвященная героям-освободителям, событиям 1941-144 гг. Здесь мы публикуем самые яркие факты и запоминающиеся истории, уникальные фото и видео, которые рассказывают об огненных годах войны, о яростных сражениях Великой Отечественной и о Великой Победе.

Еще по теме:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Помним август 1944 (6)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Сотни нерп нежатся на берегу Байкала в солнечную погоду.
Сотни нерп нежатся на Байкале в солнечную погоду
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться