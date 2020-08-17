"Помним август 1944" – новый цикл видеоэкскурсий от Sputnik Молдова

Три ролика, три истории, три факта о наследии героев. Забыть о тех, кто в жарком августе 44-го бился за мирное небо, мы не имеем права. Памятная акция Sputnik Молдова продолжается.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Август 44-го: свобода, подвиг и мир как неразрывная связь поколений. Именно об этом повествуют новые выпуски видеоэкскурсии "Троллейбус Победы". Они посвящены Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой 76 лет назад Молдавия окончательно была освобождена от фашистской оккупации.

Ясско-Кишиневская операция стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Ролики из цикла "Помним август 1944" смотрите на сайте Sputnik Молдова. Первая часть опубликована здесь, второй и третий выпуски смотрите 20 и 24 августа.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители...

Давайте охраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

"Победа-75: летопись памяти и славы" - так называется наша мультимедийная платформа, посвященная героям-освободителям, событиям 1941-144 гг. Здесь мы публикуем самые яркие факты и запоминающиеся истории, уникальные фото и видео, которые рассказывают об огненных годах войны, о яростных сражениях Великой Отечественной и о Великой Победе.

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