По местам боевой славы: что молдавские дети узнают о войне в походах

Это был трехдневный сложный, но интересный маршрут. Туристический отряд, в который вошли в основном школьники из Кишинева побывал на Варницком и Шерпенском плацдармах, расположенных в Новоаненском районе

Организаторы путешествия по местам боевой славы связали героическую историю нескольких днестровских огненных цитаделей, занятых Красной армией весной 1944-го года.

День первый. Варницкий плацдарм. Юные туристы побывали в музее истории села Гура Быкулуй, услышали увлекательный рассказ об истории населенного пункта. В боях на плацдарме весной 1944 года 18 солдат и офицеров Красной армии были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Трое из них, вместе с боевыми товарищами, погребены в братской могиле в центре села.

Шерпенский плацдарм. Величественный мемориальный комплекс, хранящий память о тысячах воинов, сложивших свои головы. Здесь, на смотровой площадке, открывающей вид на воды седого Днестра, организаторы применили еще одну "новинку": при помощи портативной акустической колонки дети услышали аудиоверсию повести ветерана 13-го отдельного штрафного батальона Иосифа Зарубинского, сражавшегося на Шерпенском плацдарме весной и летом 1944-го года. Были озвученны материалы на военно-историческую тематику, опубликованные информационным агентством Sputnik Молдова. Так, у гранитной плиты с именем Героя Советского Союза, гвардии рядового Александра Жежери, юные туристы прослушали очерк "Два пулемета Шерпенского плацдарма", повествующий о подвиге отважного пулеметчика.

День второй. Он стал полностью пешеходным. Покидая Шерпенский плацдарм, группа двинулась в сторону села Кошница. Шагая по грунтовым дорогам, дети собирали традиционные "трофеи" военно-исторических походов: осколки снарядов, патронные гильзы, следы давно оконченной войны. На привалах юные путешественники с гордостью демонстрировали друг другу находки, оживленно выдвигали по-детски наивные версии предназначения того или иного предмета.

© Photo : А. Петрович Находки юных туристов

Среди самых активных - 7-летий Гоша Чевычелов. Его прадедушка, командир 61-й инженерно-саперной бригады полковник Николай Чевычелов 76 лет назад сражался именно в этих местах. Бригада под его командованием наводила мосты на Варницком и Шерпенском плацдармах, обезвреживала вражеские минные поля под Кошницей. В сентябре 1944-го года бригаде было присвоено почетное наименование "Кишиневской", а полковник Чевычелов награжден орденом Красного Знамени.

Ночевка у руин долговременной огневой точки так называемой "линии Сталина" - одного из опорных пунктов Тираспольского укрепленного района. Вечером в рамках культурной программы – просмотр документального фильма о боях за освобождение Молдавии, с возможностью увидеть на экране пройденные за день исторические места с высоты птичьего полета, снятые с помощью квадрокоптера.

© Photo : А. Петрович На подступах к Шерпенскому плацдарму

День третий. Во время похода школьники изучили военно-историческое наследие Дубоссарского района. Из уст историка и краеведа, председателя ассоциации "Родной край", жителя Кошницы Григория Ватава, дети узнали героическую истории обороны долговременной огневой точки № 417, которой руководил лейтенант Суворин жарким летом 1941-го года; услышали рассказ о подвиге рядового Петра Кобеца, закрывшего грудью амбразуру вражеской огневой точки у села Дороцкое.

Никого не оставили равнодушными иссеченные осколками стены Свято-Алексеевского храма в селе Погребя, пострадавшего в годы войны.

Завершился поход на берегу Днестра, у села Кошница. Три дня похода пролетели как один миг. Обратно дети ехали загоревшими, усталыми, преисполненными впечатлений и немного повзрослевшими.

На протяжении многих лет, маршруты по местам боевой славы, готовят клуб горного туризма "Траверс", Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август". Нынешний поход активисты приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 76-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма.

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