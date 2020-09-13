В Кишиневе издана книга об оружии Победы - фото

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Кишиневе презентовали книгу "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти". Это каталог памятников Великой Отечественной войны в честь советских воинов-освободителей, выполненных в виде военной техники. Автором издания является руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа"Алексей Петрович.

"Книга - это еще одна попытка противодействовать фальсификации истории, сохранить героическую и правдивую историю о Великой Отечественной войне и донести ее до людей", - рассказал автор каталога корреспонденту Sputnik Молдова.

Новое об известном

По его словам, в книге представлены ранее не известные детали подвигов и свершений наших соотечественников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. По мнению Петровича, то, что рассказано в издании, дает возможность гордиться историей своей страны, узнать что-то новое о ней и восстановить забытые ее страницы.

Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти" © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти" © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти" © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти" © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти" © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти" © Sputnik / Anatolii Kiriak.

Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти" © Sputnik / Anatolii Kiriak. 1 / 7 © Sputnik / Anatolii Kiriak. Презинтация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти"

В каталог вошло немало отрывков из публикаций различных масс-медиа, в частности Sputnik Молдова.

Издание вышло в свет при поддержке фонда "Русский мир" и администрации Президента РМ.

"Это то издание, которое очень нужно, в первую очередь, молодым людям. Ведь им есть, чем гордиться, если учесть, какие тяжелые бои шли в Молдавии во время Великой Отечественной войны", - сказал советник-посланник посольства России в Молдове Роман Романов.

Дань уважения и памяти

В рамках презентации также прошла церемония вручения ведомственных наград Министерства обороны РФ активистам поисковых организаций Республики Молдова.

"Кто-то занимается историческими изысканиями, кто-то продвигает информационно тему Великой Отечественной. А у меня больше получается ездить и копать. С помощью щупа, лопаты и удачи ищем останки бойцов тех времен, которые не были захоронены", - поделился с корреспондентом Sputnik своим вкладом в дело Роман Чеботарь.

Он состоит в рядах поискового отряда "Август" официально уже два года, а до этого был на испытательном сроке, доказывая сотоварищам, что его намерения заниматься работой поисковика серьезны. По его словам, делает это он не за награды. Для него важно проявить уважение к своим предкам, а также отдать дань памяти всем, кто пал на фронтах Великой Отечественной.

Дело чести это и для Александра Тихмана, который поисковой деятельностью занимается почти восемь лет.

"Я, наверно, несу частицу тех страданий, которые пережили представители моего рода. Не могу объяснить, но все, что связано с Великой Отечественной, у меня вызывает особые чувства – праздник 9 мая, парад Победы, музыка военных лет. Каждый раз у меня мурашки по телу пробегают", - говорит Тихман.

По словам организаторов презентации, подобные мероприятия планируется провести в рядах Национальной армии, а также во всех населенных пунктах Молдовы, в которых установлены памятники в виде военной техники. Они надеются, что смогут организовать эти встречи до конца 2020 года.

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