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К 75-летию Великой Победы: в селе Мокра появится свой Мемориал Славы

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Победа-75: летопись памяти и славы
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Тема:
Наследники великой Победы (461)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200915/31674785/k-75-letiyu-pobedy-v-sele-mokra-poyavitsya-svoy-memorial-slavy.html

В этом населенном пункте прежде не было такого значительного по масштабу памятного комплекса. Мемориал воздвигли буквально за один год.

ТИРАСПОЛЬ, 15 сен – Sputnik. В селе Мокра Рыбницкого района откроется новый Мемориал Славы. На его стенах будут установлены памятные таблички с высеченными именами и фамилиями жителей этого населенного пункта, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также ветеранов ВОВ, которые умерли уже в мирное время.

"Помогали строить мемориал жители села, но главными спонсорами строительства стали депутат парламента по нашему округу и директор местной фирмы по производству зерновых", – рассказала глава администрации села Мокра Людмила Михальченко.

Письма с фронта.
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Как пояснили в местной администрации, в центре села уже есть памятник защитникам села и погибшим односельчанам, но на пьедестале высечены не все имена погибших. Поэтому жители Мокры и депутаты от местного округа решили построить новый Мемориал Славы 17 сентября 2019 года.

Им удалось осуществить идею всего за один год. Открытие мемориала запланировано на нынешнее воскресенье, 20 сентября.

На фронтах Великой Отечественной воевали 240 жителей села, 113 из них не вернулись домой.

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Тема:
Наследники великой Победы (461)

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Теги:
герои Великой Отечественной войны, 75-летие Великой Победы, 75-летие, Мемориал Славы, Приднестровье


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