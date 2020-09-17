В Приднестровье создадут исторический музей: что там намерены экспонировать

Новость о появлении музея рассказал приднестровский лидер во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которая проходила в формате чаепития.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. В Приднестровье появится Государственный исторический музей. Этой новостью лидер Приднестровья Вадим Красносельский поделился с ветеранами Великой Отечественной войны.

"В будущем музее будет подробно и красочно представлена история Приднестровья от каменного века до наших дней. Одно из важнейших отделений посвятят Великой Отечественной войне", - рассказал приднестровский лидер.

В планах – создание 3D-панорамы Ясско-Кишиневской операции и размещение под открытым небом в самом центре Тирасполя масштабной постоянной выставки техники и вооружения времен Великой Отечественной.

По расчетам, на практическую реализацию идеи в целом понадобится три года. Уже в ближайшее время состоится первое совещание, посвященное этому проекту.

"Мы обязаны сохранить память о подвиге советского народа, передать ее будущим поколениям. Для этого не бывает рано или не вовремя. Важно, чтобы не оказалось поздно. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы вы знали, что ваш подвиг не забыт", – подчеркнул Красносельский.

Как рассказали в пресс-службе приднестровского лидера, среди приглашенных на чаепитие были участники боевых действий времен Великой Отечественной войны Виталий Игнатьевич Бабак, Георгий Яковлевич Панов, Дарья Ивановна Старых, а также узники фашизма Георгий Федорович Дударь и Татьяна Ефимовна Поято.

Приднестровский лидер вручил каждому из них юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". Этой медалью наградят всех ветеранов ВОВ, проживающих в Приднестровье, доставив им ее по месту жительства.

Всего 328 гражданам РФ вручат награды от имени президента России Владимир Путина представители российского посольства и русских общин Приднестровья. Ветеранам Великой Отечественной, не имеющим российского паспорта, а это 1200 человек, медали передадут через местные администрации. Награды должны найти адресатов не позже октября этого года.

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