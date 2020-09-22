Он брал Рейхстаг: день рождения у ветерана Великой Отечественной Якова Фадеева

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев празднует 22 сентября 94-летие. Он - единственный из живущих в приднестровском регионе, кто дошел до самого Берлина и вместе с товарищами по оружию брал штурмом рейхстаг.

"Я доволен. Я знал, что позвонишь. Ты будешь?", - первый ответ на поздравительный звонок.

Поняв, что я в Кишиневе, Яков Иванович тут же с чувством и расстановкой говорит много добрых пожеланий. Как и всегда, когда ему звоню. И даже теперь, когда поздравления должны быть только в его адрес.

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев был среди тех бойцов Красной армии, кто брал рейхстаг. © Sputnik / Irina Leahova

Это единственная фотография, которая была сделана во время войны. Яков Иванович - посередине. А два его сотоварища, которые на фотографии стоят по бокам, так и не вернулись домой. © Sputnik / Irina Leahova

Это фотография Фадеева была сделана уже после победного взятия рейхстага. © Sputnik / Irina Leahova

А эта фотография была снята 9 мая 2014 года. На ней Яков Иванович вместе с другими ветеранами, которые были приглашены на парад Победы на Красной площади в Москве. © Sputnik / Irina Leahova

На полке еще несколько фотографий ветерана, сделанные в разные периоды его жизни. © Sputnik / Irina Leahova

На табличке, прикрепленной к номеру его квартиры, написано: "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны". Но самая ценная для него надпись выше – " Слава. Гордость. Уважение". © Sputnik / Irina Leahova 1 / 6 © Sputnik / Irina Leahova Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев был среди тех бойцов Красной армии, кто брал рейхстаг.

"У меня сейчас сидят ребята из пятнадцатой школы. Поздравляют. А потом приедет целая делегация - Вадим Красносельский (лидер Приднестровья – Прим. ред.), депутаты, - говорит он бодрым голосом. - В общем, хорошо у меня, все нормально. Будешь ехать в Тирасполь, заезжай. Надеюсь, еще будем встречаться. Договорились?!".

Как всегда, ветеран говорит отрывисто, отчеканивая каждое слово, будто отбивая строевой марш или руководя парадом. С таким боевым задором он говорил и в первую нашу встречу около двух лет назад. Яков Иванович рассказывал – о себе, о боевом пути, о жизни и о той миссии, которую он для себя видит сейчас.

17-летние победители

Ему было всего 17 лет, когда он попал на фронт. Красная армия весной 1944 года освободила его родное село Бурилово, что в Одесской области Украины. Оно граничило с Колбасной Рыбницкого района МССР. Оттуда и пошел он спасать Европу, освобождая города и добираясь до Берлина.

Яков Иванович воевал на 1-ом Украинском фронте, в 236 Нерчинском стрелковом полку 106-ой стрелковой штурмовой дивизии, который формировался в 41-ом году на Дальнем Востоке. Но пока полк дошел до Европы, ни одного нерчинца не осталось. И его укомплектовывали 17-летними ребятами с освобожденных западных территорий Советского Союза.

"Комплектовали нами, пацанами, которые были в оккупации три года и наелись по горло немецкого и румынского хлеба, тем, что они творили. Благодаря нам и выковали победу, потому что мы – солдатня, шли напролом. Стариков уже было мало на фронте, они в основном в тылу. Мы – пацаны, одержали Победу", - говорит он.

Ветеран честно признается: страх был постоянным спутником их пути по Европе.

"Страх на войне побеждает. Мы плакали. Слезы текли. Но ведь боязно. Откуда ты знаешь, что ты живой вернешься. Тебе говорят: в наступление! И ты идешь. Иногда саперными лопатками дрались. Немец на тебя, а ты на него. Да и в рейхстаге такое было", - рассказывает он.

Как брали Рейхстаг?

Бой за рейхстаг был для Якова Ивановича последним в этой войне. И в нем он чудом выжил. Несмотря на перекрестный огонь немецких снайперов, ему удалось добежать до здания германского парламента и даже подняться по винтовой лестнице до второго этажа. Но там его завалило. И это, он считает, было именно тем счастливым случаем судьбы, благодаря которому он остался живым. Из-под завалов его вытащил один офицер.

"И я, будучи контуженым, еле расслышал, что он мне на ухо говорит: сынок, победа! война закончилась, водрузили Знамя Победы, подними голову, посмотри! И я поднял голову и увидел. Два красных знамени весит: одно – на куполе рейхстага, другое – на парапете на колоннаде с конями", - вспоминает ветеран.

И делится самым сокровенным: "Помню, тогда закричал: мамочка, я - живой! Она меня так любила... Может, ее слезы и спасли меня".

А дальше было всеобщее ликование, о котором он эмоционально вспоминает, не успевая передать чувства цельными фразами.

"Появились девчата, регулировщики в военной форме. Все плачут, обнимаются. Офицеры. Танцуют. Аккордеоны, баяны. Начали костры разжигать", - хаотично передает он ощущение всеобщей радости от Победы.

Своя миссия

Яков Иванович прошел долгий путь после Берлина. И теперь он видит главной своей задачей – рассказывать молодому поколению о том, что такое Великая Отечественная война, что такое "коричневая чума". До пандемии он курировал 18 школ в городе Бендеры, где живет уже много лет, и сам вел факультативные уроки с детьми.

Сейчас подобные встречи редки. Дети больше звонят по телефону, исходя из соображений безопасности, и прежде всего для самого ветерана, который по возрасту входит в группу риска для заражения вирусом.

Слава. Гордость. Уважение

На входной двери у Якова Ивановича весит табличка, прикрепленная к номеру его квартиры, - "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны". Но самая ценная для него надпись выше – " Слава. Гордость. Уважение". Он считает, что в этих трех словах вся жизнь человека, и вот как он сам расшифровывает ее смысл:

- Я за славой и наградами никогда не гнался. Я исполнял свой воинский и гражданский долг по защите своей Родины – большой и малой. И Слава наша победила. Гордость. Я горжусь, что мы отстояли мир, зато и вы живете благодаря этому. А Уважение... Хотят люди уважать меня или нет - дело их, но я веду борьбу такую, чтобы заставить их уважать поколение, которое прошло войну. Их должны уважать.

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