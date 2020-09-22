22:21 22 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев

Он брал Рейхстаг: день рождения у ветерана Великой Отечественной Якова Фадеева

© Sputnik / Irina Leahova
Победа-75: летопись памяти и славы
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (463)
6710
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200922/31767533/on-bral-reykhstag-den-rozhdeniya-u-veterana-velikoy-otechestvennoy-yakova-fadeeva.html

Участник взятия рейхстага отмечает свое 94-летие. Корреспондент Sputnik поздравила его с днем рождения по телефону.

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев празднует 22 сентября 94-летие. Он - единственный из живущих в приднестровском регионе, кто дошел до самого Берлина и вместе с товарищами по оружию брал штурмом рейхстаг.

"Я доволен. Я знал, что позвонишь. Ты будешь?", - первый ответ на поздравительный звонок.

Поняв, что я в Кишиневе, Яков Иванович тут же с чувством и расстановкой говорит много добрых пожеланий. Как и всегда, когда ему звоню. И даже теперь, когда поздравления должны быть только в его адрес.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев был среди тех бойцов Красной армии, кто брал рейхстаг.
    Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев был среди тех бойцов Красной армии, кто брал рейхстаг.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Это единственная фотография, которая была сделана во время войны. Яков Иванович - посередине. А два его сотоварища, которые на фотографии стоят по бокам, так и не вернулись домой.
    Это единственная фотография, которая была сделана во время войны. Яков Иванович - посередине. А два его сотоварища, которые на фотографии стоят по бокам, так и не вернулись домой.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Это фотография Фадеева была сделана уже после победного взятия рейхстага.
    Это фотография Фадеева была сделана уже после победного взятия рейхстага.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • А эта фотография была снята 9 мая 2014 года. На ней Яков Иванович вместе с другими ветеранами, которые были приглашены на парад Победы на Красной площади в Москве.
    А эта фотография была снята 9 мая 2014 года. На ней Яков Иванович вместе с другими ветеранами, которые были приглашены на парад Победы на Красной площади в Москве.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • На полке еще несколько фотографий ветерана, сделанные в разные периоды его жизни.
    На полке еще несколько фотографий ветерана, сделанные в разные периоды его жизни.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • На табличке, прикрепленной к номеру его квартиры, написано: Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Но самая ценная для него надпись выше – Слава. Гордость. Уважение.
    На табличке, прикрепленной к номеру его квартиры, написано: "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны". Но самая ценная для него надпись выше – " Слава. Гордость. Уважение".
    © Sputnik / Irina Leahova
1 / 6
© Sputnik / Irina Leahova
Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев был среди тех бойцов Красной армии, кто брал рейхстаг.

"У меня сейчас сидят ребята из пятнадцатой школы. Поздравляют. А потом приедет целая делегация - Вадим Красносельский (лидер Приднестровья – Прим. ред.), депутаты, - говорит он бодрым голосом. - В общем, хорошо у меня, все нормально. Будешь ехать в Тирасполь, заезжай. Надеюсь, еще будем встречаться. Договорились?!".

Как всегда, ветеран говорит отрывисто, отчеканивая каждое слово, будто отбивая строевой марш или руководя парадом. С таким боевым задором он говорил и в первую нашу встречу около двух лет назад. Яков Иванович рассказывал – о себе, о боевом пути, о жизни и о той миссии, которую он для себя видит сейчас.

17-летние победители

Ему было всего 17 лет, когда он попал на фронт. Красная армия весной 1944 года освободила его родное село Бурилово, что в Одесской области Украины. Оно граничило с Колбасной Рыбницкого района МССР. Оттуда и пошел он спасать Европу, освобождая города и добираясь до Берлина.

Яков Иванович воевал на 1-ом Украинском фронте, в 236 Нерчинском стрелковом полку 106-ой стрелковой штурмовой дивизии, который формировался в 41-ом году на Дальнем Востоке. Но пока полк дошел до Европы, ни одного нерчинца не осталось. И его укомплектовывали 17-летними ребятами с освобожденных западных территорий Советского Союза.

"Комплектовали нами, пацанами, которые были в оккупации три года и наелись по горло немецкого и румынского хлеба, тем, что они творили. Благодаря нам и выковали победу, потому что мы – солдатня, шли напролом. Стариков уже было мало на фронте, они в основном в тылу. Мы – пацаны, одержали Победу", - говорит он.

Ветеран честно признается: страх был постоянным спутником их пути по Европе.

"Страх на войне побеждает. Мы плакали. Слезы текли. Но ведь боязно. Откуда ты знаешь, что ты живой вернешься. Тебе говорят: в наступление! И ты идешь. Иногда саперными лопатками дрались. Немец на тебя, а ты на него. Да и в рейхстаге такое было", - рассказывает он.

Как брали Рейхстаг?

Бой за рейхстаг был для Якова Ивановича последним в этой войне. И в нем он чудом выжил. Несмотря на перекрестный огонь немецких снайперов, ему удалось добежать до здания германского парламента и даже подняться по винтовой лестнице до второго этажа. Но там его завалило. И это, он считает, было именно тем счастливым случаем судьбы, благодаря которому он остался живым. Из-под завалов его вытащил один офицер.

Евдокия Данилевская
© Sputnik / Ирина Ляхова
Участница битвы за Сталинград: посиди со мной до вечера, и приходи - почаще
"И я, будучи контуженым, еле расслышал, что он мне на ухо говорит: сынок, победа! война закончилась, водрузили Знамя Победы, подними голову, посмотри! И я поднял голову и увидел. Два красных знамени весит: одно – на куполе рейхстага, другое – на парапете на колоннаде с конями", - вспоминает ветеран.

И делится самым сокровенным: "Помню, тогда закричал: мамочка, я - живой! Она меня так любила... Может, ее слезы и спасли меня".

А дальше было всеобщее ликование, о котором он эмоционально вспоминает, не успевая передать чувства цельными фразами.

"Появились девчата, регулировщики в военной форме. Все плачут, обнимаются. Офицеры. Танцуют. Аккордеоны, баяны. Начали костры разжигать", - хаотично передает он ощущение всеобщей радости от Победы.

Своя миссия

Яков Иванович прошел долгий путь после Берлина. И теперь он видит главной своей задачей – рассказывать молодому поколению о том, что такое Великая Отечественная война, что такое "коричневая чума". До пандемии он курировал 18 школ в городе Бендеры, где живет уже много лет, и сам вел факультативные уроки с детьми.

Сейчас подобные встречи редки. Дети больше звонят по телефону, исходя из соображений безопасности, и прежде всего для самого ветерана, который по возрасту входит в группу риска для заражения вирусом.

Слава. Гордость. Уважение

На входной двери у Якова Ивановича весит табличка, прикрепленная к номеру его квартиры, - "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны". Но самая ценная для него надпись выше – " Слава. Гордость. Уважение". Он считает, что в этих трех словах вся жизнь человека, и вот как он сам расшифровывает ее смысл:

- Я за славой и наградами никогда не гнался. Я исполнял свой воинский и гражданский долг по защите своей Родины – большой и малой. И Слава наша победила. Гордость. Я горжусь, что мы отстояли мир, зато и вы живете благодаря этому. А Уважение... Хотят люди уважать меня или нет - дело их, но я веду борьбу такую, чтобы заставить их уважать поколение, которое прошло войну. Их должны уважать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Наследники великой Победы (463)

По теме

В селе Чобручи восстановили Мемориал Славы: что нового узнали во время ремонта
В Дубоссарском районе реставрируют памятники погибшим в Великой Отечественной
Теги:
ветеран, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: "Славянское братство-2020" прорвало оборону врага - лучшие кадры
Молдавские полицейские получили новые автомобили.
Для лучшего несения службы: полицейские Молдовы получили новые машины - видео
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться