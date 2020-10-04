Фото - Находки поисковых отрядов передали в главный военный музей Молдовы

Поисковики отряда "Август"и Русского историко-патриотического клуба передали в Центр военной истории и культуры Национальной армии Республики Молдова находки, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций на полях былых сражений.

По недавно убранному пахотному полю идёт человек, несущий параллельно земле на весу квадрат соединенных между собой пластиковых труб. На шее у него висит похожий на портативный магнитофон предмет, время от времени издающий однообразные звуки.

© Photo : Алексей Петрович А.Петрович и директор Центра военной истории и культуры Национальной армии Александр Кириленко

Когда мелодия изменяет свою тональность, человек замедляет ход, и медленно, шаг за шагом, начинает завороженно водить квадратом из труб над землёй. Носком грубого армейского ботинка он чертит по земле линию и зовёт томящихся в ожидании товарищей.

Остро заточенными лопатами они начинают вгрызаться в чернозём, стремясь добраться до ещё одной тайны самой страшной войны в истории человечества. На бывшем боевом поле работают поисковики.

В белых пластиковых трубах спрятаны провода прибора металлодетекции, позволяющего выявить на глубине металлические предметы.

И хотя главной целью поисковиков является обнаружение неучтенных воинских захоронений, установление имен и судеб погибших солдат Великой Отечественной войны, её достижение зачастую связано с оставшимся на полях сражений "фронтовым железом".

Погибший солдат, спустя 76 лет, может "отозваться" стальной каской, оружием, котелком, неизрасходованными боеприпасами. К сожалению, большая часть таких сигналов остаётся обезличенной – неразорвавшиеся мины, бомбы, снаряды, сброшенный после боёв в воронки различный военный хлам.

Но каждый такой вызов должен быть проверен, хоть для этого иногда приходится зарываться в полный рост, доходя до никогда не паханых слоёв земли. Обязанность поисковика - отработать сигнал, убедиться, что за ним стояло ржавое ведро, консервная банка, хвостовое оперение от мины. Ведь с равной степенью вероятности за пискливым звуком детектора может оказаться и солдатская судьба, оборвавшаяся на молдавской земле в далёком 1944-м году.

© Photo : Алексей Петрович Фронтовое железо

Так, в январе минувшего года, спустя 75 дет, "отозвался" рядовой 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии, Михаил Скоблин, погибший у села Раскаец района Штефан Водэ летом1944-го года. Найти его помогли сразу несколько предметов – противотанковое ружье системы Дегтярева, автомат ППШ, стальной шлем и самая главная находка – медаль "За отвагу", благодаря которой поисковики смогли установить его имя.

В июне 2019 года рядовой Скоблин был похоронен с воинскими почестями в посёлке Тегульдет одноименного района Томской области, на своей родной земле, откуда 18-летим мальчишкой ушёл на фронт.

Медаль погибшего героя передали родным, автомат стал экспонатом музея поисковых организаций "Ратная слава", а противотанковое ружье, вместе с другими предметами, найденными на местах сражений, поисковики передали в главный военный музей страны – Центр военной истории и культуры Национальной армии Республики Молдова.

Игольчатый штык, пробитые каски, "цинки" от патронов, пустые пулеметные ленты, солдатские котелки, фляги, ложки, саперные лопатки, винтовки и автоматы, артиллерийские гильзы…

© Photo : Алексей Петрович В скором времени экспонаты появятся на стендах главного военного музея

Семь с половиной десятилетий назад всё это создавалось для самого страшного ремесла, какое только придумал человек – для войны. Ржавые, искорёженные, они давно остыли от смертоносного труда.

На соседних столах лежат предметы советского, немецкого, румынского производства, для которых теперь уготовлена новая служба, на сей раз мирная. Теперь, когда они станут экспонатами музея, их задачей станет рассказать людям о том, что такое война, как хрупок мир и как важно, чтобы на земле больше никогда не случалось подобных катастроф.

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