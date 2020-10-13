Дороги огненных лет

Если нанести на карту Молдовы дороги, пройденные за прошедшее лето юными туристами, то они будут отчетливо напоминать красные стрелы наступления Красной армии весной и летом 1944 года. Туристические группы побывали на пяти Днестровских плацдармах – Шерпенском, Варницком, Раскаецком, Чобручском, Кицканском. Не остались забытыми и места ожесточенных оборонительных боев лета 1941 года. Маршруты пролегли через Хынчештский и Дубоссарский районы, где насмерть стояли воины 95-й Молдавской стрелковой дивизии и бойцы долговременных огневых точек Тираспольского укрепленного района. Отдельный поход состоялся по местам партизанской славы в Каларашском и Страшенском районах. Военно-исторические пути охватили 7 регионов Молдовы, свыше 40 населенных пунктов. В мероприятиях приняли участие более 500 человек в возрасте от 5 до 75 лет.

© Photo : Алексей Петрович У памятника воинским соединениям, сражавшимся на Шерпенском плацдарме весной-летом 1944 года

Все вышеперечисленное – измеримые статистические величины. Но как оценить и измерить те незабываемые ощущения, которые дети испытали и унесли с собой, побывав на местах боевой славы? В походы ходили классами и семьями, брали с собой домашних питомцев. И несмотря на объективные трудности, связанные с прохождением маршрута, – погодные условия, тяжесть снаряжения, усталость, - походы напоминали не суровое испытание на выносливость, а настоящее путешествие сплоченной и дружной команды.

Неизменные руководители пешеходных групп - глава клуба горного туризма "Траверс" Виктор Константинов и инструктор Олег Картавенко - успешно создавали товарищескую атмосферу на маршрутах. Песни военных лет, показы документальных фильмов, посещение памятников и мемориалов по пути следования с обязательным рассказом о героях, совершивших здесь свои беспримерные подвиги. Историю Великой Отечественной войны на бывших фронтовых дорогах стремились донести всеми возможными способами.

Завершающий поход прошел по местам боевой славы Шерпенского плацдарма. Однако на этот раз традиционный маршрут претерпел некоторые изменения. Охватывая большей частью военно-исторические объекты села Шерпены, непосредственно мемориальный комплекс, воинское захоронение "Курган славы", памятник воинам 13-го отдельного штрафного батальона, участники предыдущих походов оставляли в стороне южную часть плацдарма, окрестности села Спея, где с мая по август шли особенно ожесточенные бои. На этот раз юные туристы побывали у памятника воинским соединениям, сражавшимся на берегу Днестра, посетили Свято-Георгиевскую церковь села Спея, в годы войны сильно пострадавшую от обстрелов. Никого не оставили равнодушными пробитые пулями и осколками колокола, стоящие как напоминание о тех страшных военных годах у входа в храм.

© Photo : Алексей Петрович Эхо войны

Вечером участников похода ожидали новые сюрпризы. Возвращавшиеся из экспедиции поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба привезли детям находки, обнаруженные на местах сражений. Гильзы от снарядов, пулеметные ленты, каски, автоматы, солдатские котелки и фляги – детские глаза горели неподдельным интересом, а вопросы сыпались безостановочно. Так, через прикосновение к предметам военной поры, внуки и правнуки солдат-победителей ощущают сопричастность к великой истории своей страны.

2020-й год запомнится человечеству, как год вызовов и испытаний. Детская память избирательна, но хочется верить, что юным туристам, побывавшим в походах по местам боевой славы, этот год запомнится дымящейся кашей, костром на привале, песнями о героях былых времен, рассказами о времени великого испытания и великого самопожертвования. Им еще предстоит выбирать свои дороги, но одну из них – дорогу памяти - они уже прошли.

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