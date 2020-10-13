Дороги огненных лет

Если нанести на карту Молдовы дороги, пройденные за прошедшее лето юными туристами, то они будут отчетливо напоминать красные стрелы наступления Красной армии весной и летом 1944 года. Туристические группы побывали на пяти Днестровских плацдармах – Шерпенском, Варницком, Раскаецком, Чобручском, Кицканском. Не остались забытыми и места ожесточенных оборонительных боев лета 1941 года. Маршруты пролегли через Хынчештский и Дубоссарский районы, где насмерть стояли воины 95-й Молдавской стрелковой дивизии и бойцы долговременных огневых точек Тираспольского укрепленного района. Отдельный поход состоялся по местам партизанской славы в Каларашском и Страшенском районах. Военно-исторические пути охватили 7 регионов Молдовы, свыше 40 населенных пунктов. В мероприятиях приняли участие более 500 человек в возрасте от 5 до 75 лет.
Все вышеперечисленное – измеримые статистические величины. Но как оценить и измерить те незабываемые ощущения, которые дети испытали и унесли с собой, побывав на местах боевой славы? В походы ходили классами и семьями, брали с собой домашних питомцев. И несмотря на объективные трудности, связанные с прохождением маршрута, – погодные условия, тяжесть снаряжения, усталость, - походы напоминали не суровое испытание на выносливость, а настоящее путешествие сплоченной и дружной команды.
Завершающий поход прошел по местам боевой славы Шерпенского плацдарма. Однако на этот раз традиционный маршрут претерпел некоторые изменения. Охватывая большей частью военно-исторические объекты села Шерпены, непосредственно мемориальный комплекс, воинское захоронение "Курган славы", памятник воинам 13-го отдельного штрафного батальона, участники предыдущих походов оставляли в стороне южную часть плацдарма, окрестности села Спея, где с мая по август шли особенно ожесточенные бои. На этот раз юные туристы побывали у памятника воинским соединениям, сражавшимся на берегу Днестра, посетили Свято-Георгиевскую церковь села Спея, в годы войны сильно пострадавшую от обстрелов. Никого не оставили равнодушными пробитые пулями и осколками колокола, стоящие как напоминание о тех страшных военных годах у входа в храм.
Вечером участников похода ожидали новые сюрпризы. Возвращавшиеся из экспедиции поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба привезли детям находки, обнаруженные на местах сражений. Гильзы от снарядов, пулеметные ленты, каски, автоматы, солдатские котелки и фляги – детские глаза горели неподдельным интересом, а вопросы сыпались безостановочно. Так, через прикосновение к предметам военной поры, внуки и правнуки солдат-победителей ощущают сопричастность к великой истории своей страны.
2020-й год запомнится человечеству, как год вызовов и испытаний. Детская память избирательна, но хочется верить, что юным туристам, побывавшим в походах по местам боевой славы, этот год запомнится дымящейся кашей, костром на привале, песнями о героях былых времен, рассказами о времени великого испытания и великого самопожертвования. Им еще предстоит выбирать свои дороги, но одну из них – дорогу памяти - они уже прошли.
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