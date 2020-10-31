В Оргеевском районе открыли памятник Герою Советского союза

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В коммуне Чокылтень Оргеевского района состоялось открытие отреставрированного памятника Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву. В торжественном мероприятии приняли участие дипломаты посольств России и Белоруссии в Молдове, а также пять российских сенаторов и два члена Национального Собрания Белоруссии.
"Памятник находился в плачевном состоянии. Монолитные бетонные плиты расходились, и при малейшем землетрясении эта скульптура могла бы рухнуть", - рассказал председатель правления Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул.
- В коммуне Чокылтень Оргеевского района открыли после реставрации памятник Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву.© Sputnik / Mihai Caraus
- Шарифзян Казанбаев был тяжело ранен и погиб во время освобождения Чокылтень.© Sputnik / Mihai Caraus
- За его подвиг Казанбаеву присвоили звание Героя Советского союза, посмертно.© Sputnik / Mihai Caraus
- В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие российские дипломаты и сенаторы, а также белорусские диппредставители и парламентарии.© Sputnik / Mihai Caraus
- Член Совета федерации ФС РФ от Самарской области, бывший посол России в Молдове Фарит Мухаметшин был одним из инициаторов реставрации памятника.© Sputnik / Mihai Caraus
- На мероприятии почтили память всех павших героев Великой Отечественной войны.© Sputnik / Mihai Caraus
Средства на восстановление памятника выделены администрациями Татарстана и Пермского края — 140 тысяч леев. Еще 80 тысяч леев на то, чтобы проложить плиткой дорожку, ведущую к монументу, изыскала местная администрация благодаря частному спонсору.
По словам Гуцула, прямое участие в том, что это событие случилось, принимал посол России в Молдове Олег Васнецов и бывший глава российской дипломатической миссии в нашей стране, ныне член Совета Федерации Фарит Мухаметшин.
"Проведение таких акций в год 75-летия Великой Победы символично. Это является одним из ярких проявлений дружбы между нашими государствами — Россией и Молдовой. За годы своей работы в Молдове я видел, что сохранению памяти и памятников всегда было уделено достойное внимание. Это говорит о том, что это желание молдавского народа", - сказал Мухаметшин.
Советник президента Молдовы Виктор Гайчук также подчеркнул, что молдавский народ в большинстве своем чтит память тех, кто освобождал Молдову, Европу от коричневой чумы.
"Советский солдат водрузил Знамя Победы над рейхстагом, и больше других интерпретаций быть не может. В Молдове более тысячи памятников героям той войны", - напомнил он.
Старший помощник военного атташе РФ в Молдове Алексей Макаров отметил, что при постоянной поддержке Российской Федерации в Молдове идет работа по восстановлению воинских мемориалов.
"Мы чтим память славного поколения фронтовиков и тружеников тыла, являющие собой примеры доблести, отваги, беззаветной преданности отчизне. Живущие под мирным небом в неоплатном долгу перед этими героями, спасшими мир от коричневой чумы", - сказал он.
Казанбаев — уроженец Пермского края России. Он отличился в бою за освобождение села Чокылтень, благодаря которому были перерезаны пути отхода противника. Отделение пробивалось навстречу ведущим наступление основным советским силам. Когда из всех в живых остался только получивший тяжелые ранения Казанбаев, он зарыл Знамя полка в землю. Он погиб от полученных ран. А звание Героя Советского союза получил посмертно.
Памятник Казанбаеву — девятый в этом году монумент, восстановленный в рамках работы организации "Вече". До конца ноября планируется открыть после реставрации еще три значимых памятников — в Петрештах Унгенского района, Ермоклии и Паланке Штефан-Водского района. Все эти работы ведутся в основном за счет средств Российской Федерации. Всего за 25 лет существования организацией "Вече" было восстановлено 95 объектов.
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