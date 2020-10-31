В Оргеевском районе открыли памятник Герою Советского союза

На церемонии открытия монумента после его реставрации присутствовала большая делегация из российских дипломатов и сенаторов, а также белорусских диппредставителей и парламентариев.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В коммуне Чокылтень Оргеевского района состоялось открытие отреставрированного памятника Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву. В торжественном мероприятии приняли участие дипломаты посольств России и Белоруссии в Молдове, а также пять российских сенаторов и два члена Национального Собрания Белоруссии.

"Памятник находился в плачевном состоянии. Монолитные бетонные плиты расходились, и при малейшем землетрясении эта скульптура могла бы рухнуть", - рассказал председатель правления Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул.

В коммуне Чокылтень Оргеевского района открыли после реставрации памятник Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву. © Sputnik / Mihai Caraus

Шарифзян Казанбаев был тяжело ранен и погиб во время освобождения Чокылтень. © Sputnik / Mihai Caraus

За его подвиг Казанбаеву присвоили звание Героя Советского союза, посмертно. © Sputnik / Mihai Caraus

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие российские дипломаты и сенаторы, а также белорусские диппредставители и парламентарии. © Sputnik / Mihai Caraus

Член Совета федерации ФС РФ от Самарской области, бывший посол России в Молдове Фарит Мухаметшин был одним из инициаторов реставрации памятника. © Sputnik / Mihai Caraus

На мероприятии почтили память всех павших героев Великой Отечественной войны. © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 6 © Sputnik / Mihai Caraus В коммуне Чокылтень Оргеевского района открыли после реставрации памятник Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву.

Средства на восстановление памятника выделены администрациями Татарстана и Пермского края — 140 тысяч леев. Еще 80 тысяч леев на то, чтобы проложить плиткой дорожку, ведущую к монументу, изыскала местная администрация благодаря частному спонсору.

По словам Гуцула, прямое участие в том, что это событие случилось, принимал посол России в Молдове Олег Васнецов и бывший глава российской дипломатической миссии в нашей стране, ныне член Совета Федерации Фарит Мухаметшин.

"Проведение таких акций в год 75-летия Великой Победы символично. Это является одним из ярких проявлений дружбы между нашими государствами — Россией и Молдовой. За годы своей работы в Молдове я видел, что сохранению памяти и памятников всегда было уделено достойное внимание. Это говорит о том, что это желание молдавского народа", - сказал Мухаметшин.

Советник президента Молдовы Виктор Гайчук также подчеркнул, что молдавский народ в большинстве своем чтит память тех, кто освобождал Молдову, Европу от коричневой чумы.

"Советский солдат водрузил Знамя Победы над рейхстагом, и больше других интерпретаций быть не может. В Молдове более тысячи памятников героям той войны", - напомнил он.

Старший помощник военного атташе РФ в Молдове Алексей Макаров отметил, что при постоянной поддержке Российской Федерации в Молдове идет работа по восстановлению воинских мемориалов.

"Мы чтим память славного поколения фронтовиков и тружеников тыла, являющие собой примеры доблести, отваги, беззаветной преданности отчизне. Живущие под мирным небом в неоплатном долгу перед этими героями, спасшими мир от коричневой чумы", - сказал он.

Казанбаев — уроженец Пермского края России. Он отличился в бою за освобождение села Чокылтень, благодаря которому были перерезаны пути отхода противника. Отделение пробивалось навстречу ведущим наступление основным советским силам. Когда из всех в живых остался только получивший тяжелые ранения Казанбаев, он зарыл Знамя полка в землю. Он погиб от полученных ран. А звание Героя Советского союза получил посмертно.

Памятник Казанбаеву — девятый в этом году монумент, восстановленный в рамках работы организации "Вече". До конца ноября планируется открыть после реставрации еще три значимых памятников — в Петрештах Унгенского района, Ермоклии и Паланке Штефан-Водского района. Все эти работы ведутся в основном за счет средств Российской Федерации. Всего за 25 лет существования организацией "Вече" было восстановлено 95 объектов.

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