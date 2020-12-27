Как в Дрокии увековечили память погибшей в 44-м "доктора Вали"

Житель села Каменки Богородского района Нижегородской области Иван Андреев своей настойчивостью поразил даже видавших виды поисковиков. С начала текущего года он в буквальном смысле слове "забомбил" письмами все возможные инстанции как в России, так и в Молдове: консульский отдел Посольства Российской Федерации в Молдове, Поисковое движение России, Русскую общину города Дрокии, поисковые организации Молдовы. Внук участницы Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта медицинской службы Валентины Гагаевой настойчиво добивался увековечения ее памяти на молдавской земле. Иван Андреев нашел в Молдове достойных помощников в своем благородном стремлении в лице молдавских поисковиков, общественных организаций и органов местной власти. Совместными усилиями память об участнице освобождения Молдавии и ее боевых товарищах в год 75-летия Победы была должным образом увековечена.

© Photo : Алексей Петрович Имена героев обрели достойную память в граните

23 марта 1944 года войсками Красной армии был освобожден город Дрокия. Боевые части продвигались вперед, а в тылу размещались медицинские пункты. В селе Новые Шуры (ныне – Шурий Ной Дрокиевского района) расположился хирургический полевой передвижной госпиталь №5213 при 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта. Начальником приемно-сортировочного отделения госпиталя служила 24-летняя Валентина Гагаева, старший лейтенант медицинской службы, уроженка Горького (Нижний Новгород). Из воспоминаний однополчан:

"Всегда подтянутая, собранная. Врач Гагаева так организовывала ей подведомственный участок, что сразу же с первых моментов пребывания в госпитале раненый чувствовал большую заботу о себе. Валя была хорошим врачом, была и отличным товарищем. Веселая, жизнерадостная, хозяйственная и домовитая, везде: и в "сортировке", и в вечно меняющемся нашем совместном жилье 3-х подружек умела сразу навести порядок, уют и создать удобства. С Валей всегда было легко и радостно. Она была врожденной певицей с прекрасным бархатного тембра меццо-сопрано. Пела она всегда с душой, аккомпанируя себе на гитаре…"

19 июня 1944-го на станцию Дрокия и село Новые Шуры налетели фашистские самолеты. Война шла к концу, но немцы продолжали применять античеловеческие методы ведения войны, уничтожая и бомбя госпитали и больницы. Медперсонал госпиталя №5213 успел укрыться в щелях – узких траншеях, которые на фронте открывались для защиты от воздушных атак. Одна из бомб взорвалась рядом с укрытием, где спряталась старший лейтенант Гагаева и ее товарищи. Людей завалило землей, восемь человек погибло. В их числе была и Валентина Гагаева. Сослуживцы похоронили их недалеко от госпиталя со всеми воинскими почестями. На память родным боевые товарищи отправили ее лейтенантские погоны, срезанные с формы.

© Photo : Алексей Петрович Погоны старшего лейтенанта Гагаевой хранятся в музее Нижнего Новгорода

В 1950-е годы при укрупнении воинских захоронений останки погибших на станции Шурий Ной, предположительно, были перенесены в город Дрокия. Предположительно, потому что ни одного документа, подтверждающего данный факт, молдавским поисковикам отыскать не удалось. В ходе поисковых изысканий отряд "Август" и Русский историко-патриотический клуб провели разведывательные работы на месте расположения полевого госпиталя, опросили местных жителей. Несколько старожилов единодушно вспомнили о том, что в середине 1950-х годов на станцию приезжали военные и переносили братскую могилу советских солдат. Запомнилось им и то, что среди перезахороненных солдат была женщина. Вторым немаловажным фактором стало обнаружение на плитах воинского мемориала в городе Дрокия имен сослуживцев Гагаевой, значившихся погребенными вместе с ней на станции Шурий Ной. Стало ясно, что в результате чьей-то оплошности имя старшего лейтенанта Гагаевой и еще нескольких военнослужащих, погибших в один день с ней, оказались не увековеченными.

Еще в 1984 году военный комиссар Молдавской ССР генерал-майор Безнощенко дал распоряжение увековечить имя Валентины Гагаевой на плитах мемориала в городе Дрокия. Понадобилось 36 лет, чтобы выполнить распоряжение комиссара. В год Памяти и Славы благодаря районному совету Дрокиевского района, Русской общине города Дрокия, усилиям молдавских поисковых организаций, и, конечно, настойчивости внука Валентины Гагаевой Ивана Андреева имена погибших героев были увековечены в граните.

В торжественной церемонии открытия мемориальных плит приняли учатие представители органов местной власти, Посольства РФ в РМ, поисковики © Photo : Алексей Петрович

Имена героев обрели достойную память в граните © Photo : Алексей Петрович 1 / 2 © Photo : Алексей Петрович В торжественной церемонии открытия мемориальных плит приняли учатие представители органов местной власти, Посольства РФ в РМ, поисковики

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