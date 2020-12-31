Волонтеры Приднестровья поздравили участников ВОВ с Новым годом по-особенному

Акция "С Новым годом, ветеран!" проводится в регионе уже второй год подряд, и каждый раз – на трогательной и вместе с тем радостной ноте.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Приднестровье проходит международная акция "С Новым годом, ветеран!". Второй год подряд ее проводят активисты общественного движения "Волонтеры Победы. Приднестровье".

Как рассказал руководитель движения Евгений Назаренко, в этом году акция охватила все города и районы, но из-за действующего антиковидного карантина был сделан выбор в пользу телефонного режима.

"Пусть на расстоянии, по телефону, но мы хотим подарить фронтовикам частичку нашего тепла, попытаться создать новогоднее настроение, просто уделить им внимание", – отметил он.

В предновогодние дни активисты движения поздравят около 80 участников боевых действий 1941-1945 годов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые проживают в Приднестровье.

Волонтеру Победы Наталье Ушковой довелось поздравить с наступающим Новым годом бывших воинов ВОВ из Дубоссар, Бендер, Григориопольского и Каменского районов.

"Делилась с ветеранами предпраздничной радостью, благодарила за мир и за подаренную нам жизнь. В ответ они тоже говорили теплые слова и даже давали мудрые наставления", – рассказала она.

"Эмоции переполняют. Я позвонила и поздравила четырех ветеранов из Тирасполя. Это было волнующе. Они отвечают с такой радостью и в то же время с грустью в голосе – это трогательно", – отметила Анастасия Рошка.

Елена Лопушняк вторит коллегам по движению в том, что ветераны и их родственники были искренне рады звонкам и поздравлениям.

"Они благодарили нас, а также поздравили с наступающим Новым годом. Мне особо запомнились слова дочери фронтовика Алексея Федоровича Козака из Рыбницы, которая отметила, что если молодое поколение забудет о ветеранах и их подвигах, то всему придет крах", – рассказала Елена.

Движение "Волонтеры Победы" появилось в Приднестровье полтора года назад. Оно является международным представительством одноименного Всероссийского общественного движения. Активисты проводят молодежные патриотические мероприятия в современных форматах, посещают и поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны, развивают волонтерство.

По итогам 2020 года приднестровское отделение движения "Волонтеры Победы" заняло второе место по активности среди государств СНГ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova