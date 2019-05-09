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Память сердца: корреспонденты Sputnik Молдова вспоминают подвиги своих героев

© Sputnik / Александр Кряжев
Истории
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19 0 0

В каждой семье есть свои воспоминания о воевавших родственниках. И эти истории расскажут только правду о войне и о Победе.

В эти дни многие вспоминают своих героических родственников, сражавшихся за Родину в Великую Отечественную войну. Корреспонденты Sputnik Молдова приглашают всех, кому дорога память о своих близких, стать участником акции "Память сердца: наши герои". В ходе акции каждый может рассказать историю своих родных, так или иначе принимавших участие в освобождении мира от фашизма. Пришлите свои воспоминания и копию снимка родственников на почту редакции, а мы расскажем о подвиге героя в новом проекте: "Молдова: 75 лет мира и свободы".

Ниже представлены фотографии авторов-журналистов Sputnik Молдова, а также их героев, среди которых есть и те, кто прошел две Мировые войны.

Sputnik Молдова представляет в формате новостных блоков, инфографики, фотолент и видео мультимедийный проект о Великой Отечественной войне, о Победе, о Героях.



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