Память сердца: корреспонденты Sputnik Молдова вспоминают подвиги своих героев

В каждой семье есть свои воспоминания о воевавших родственниках. И эти истории расскажут только правду о войне и о Победе.

В эти дни многие вспоминают своих героических родственников, сражавшихся за Родину в Великую Отечественную войну. Корреспонденты Sputnik Молдова приглашают всех, кому дорога память о своих близких, стать участником акции "Память сердца: наши герои". В ходе акции каждый может рассказать историю своих родных, так или иначе принимавших участие в освобождении мира от фашизма. Пришлите свои воспоминания и копию снимка родственников на почту редакции, а мы расскажем о подвиге героя в новом проекте: "Молдова: 75 лет мира и свободы".

Ниже представлены фотографии авторов-журналистов Sputnik Молдова, а также их героев, среди которых есть и те, кто прошел две Мировые войны.

Sputnik Молдова представляет в формате новостных блоков, инфографики, фотолент и видео мультимедийный проект о Великой Отечественной войне, о Победе, о Героях.