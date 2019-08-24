Шойгу рассказал об отношениях между Россией и Молдовой - видео

Глава Минобороны России в Молдове: о роли ясско-кишиневской операции, об общей истории и ветеранах ВОВ.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу принял участие в торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистких захватчиков. Памятные мероприятия состоялись на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм.

"Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь самоотверженно сражались представители разных национальностей. Их подвиг навсегда останется примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручке и братской дружбы", - сказал Шойгу.

По его словам, подвиг воинов-красноармейцев послужит нравственным ориентиром для молодежи, которую важно воспитывать на высоких идеалах патриотизма и гордости за Великую Победу.

Глава Минобороны России считает, что необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории истории".

"В Москве по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков будет произведен праздничный салют. Вместе с вами знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России. Это хороший знак того, что вековые традиции добрососедства и дружбы между нашими народами живы и успешно развиваются", - заявил Шойгу.

Министр обороны передал главе республики Игорю Додону рассекреченные оборонным ведомством документы по освобождению Молдавии от нацистов в 1944 году. А своему молдавскому коллеге Павлу Войку Шойгу вручил боевые знамена частей, отличившихся в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

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