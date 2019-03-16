Страх заразиться ВИЧ-инфекцией

По последним данным, в мире насчитывается более 30 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. Но терапия позволяет им работать, создавать семьи, заниматься спортом. И долго жить. Тем не менее, человек с ВИЧ до сих пор стигматизирован.
Что на самом деле стоит за страхом заболеть СПИДом и как с ним бороться? Какими мифами окружена болезнь и какие из них правда? Как себя вести, если кто-то из близких заразился ВИЧ?
Вместе с директором фонда "СПИД. Центр", известным журналистом Антоном Красовским, психологом-консультантом, экзистенциальным аналитиком Светланой Штукаревой и Константином, который напуган сообщениями о ВИЧ-терроризме, разбираемся в природе страха заразиться вирусом иммунодефицита и развеиваем все заблуждения о нем.
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