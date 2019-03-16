Тотальное помешательство. Ольга Ребковец о тайнах "Тотального диктанта"

15 лет назад КВНщики Новосибирского госуниверситета написали массовый диктант. В этом году будет много неожиданного и даже неоднозначного.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" главный диктатор Ольга Ребковец рассказывает о феминитивах в диктанте, о том, что нужно выучить, чтобы наверняка получить "отлично" за диктант в этом году, о специальных мерах по привлечению мужчин, о том, в каких российских городах самая правильная речь, зачем четверо русских писателей проведут несколько недель в одном автопробеге и о том, как влияет на грамотность т9. Слушайте и готовьтесь.

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