Мы все умрём. Вирусы и бактерии как биологическое оружие

В начале 2019 года Москве из-за кори закрыли на карантин две школы и хостел. Петербург на грани эпидемии. Трое заболевших на Ямале, 17 – в Екатеринбурге, более 50 – во Владимирской области. На Украине только в январе заболели 15 000 человек. За 2018 год – 55000 тысяч. Что это? Естественная вспышка или след испытаний биологического оружия?

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьминобвиняет в эпидемии американские биолаборатории: "…В Украине работают 15(!) лабораторий, в которых американские военные производят смертоносные вирусы… Известно, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия и по этой причине американские военные не производят его на территории США. А зачем, ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов как Украина или Грузия, где можно производить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы?"

Правда, зампред комитета Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что эпидемия кори на Украине – это не результат испытания биологического оружия Соединёнными Штатами, а естественная вспышка эпидемии. Однако он полагает, что американские лаборатории действительно тестируют болезнетворные вирусы и бактерии на территориях других стран. Как по соседству с Россией (свиной грипп в Грузии, вирус Зика в Абхазии), так и в странах дальнего зарубежья (вспышка Эболы в Африке в 2018 году).

Кто сегодня обладает биологическим оружием? В чём его основная опасность? Какие существуют меры предотвращения и защиты? Можем ли мы как-нибудь обернуть разработки биооружия себе на благо? На эти и другие вопросы эксперты ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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