Моржовый клык и тайная экспедиция на Аляску

Конец XVIII века. Российская империя планирует расширить свою территорию до берегов Тихого океана. В это время два русских исследователя вместе с жителями Чукотки собираются на байдарах пересечь Берингов пролив и добраться до Аляски. Казачий сотник Иван Кобелев и чукотский переводчик Николай Дауркин отправляются изучать географию Аляски и быт населявших ее племен. Это была важнейшая экспедиция. Но мы могли о ней никогда не узнать. Если бы не один необычный предмет…
Это вырезанное на тщательно отполированном и пожелтевшем от времени клыке моржа письмо. Именно оно стало доказательством удивительного путешествия на Аляску двух российских исследователей.
Сейчас этот клык – один из самых интересных экспонатов в зале "Россия во второй половине XVIII века" Государственного Исторического музея.
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