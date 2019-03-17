Бдыщ, чмок и ахахах! Что такое идеофоны?

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Почему мы "ахаем", "шушукаемся", "мямлим", "шмыгаем" носом, "хлопаем" дверью. Собаки "гавкают", кошки "мяукают", вороны "каркают", а лягушки "квакают"? Масло на сковородке "шкварчит", а газировка "шипит"? Дождь "капает", гром "гремит", вода "булькает"? Почему младенец это "лялька", если замерз, то как "цуцик", а напился сразу в "зюзю"?
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