Возвращение Зидана, финн тренирует русских и "звездный конвейер" Тутберидзе

Главный редактор "Р-Спорт" Александр Калмыков и его коллеги Василий Конов и Максим Огненный в новом эпизоде подкаста "Бей. Беги!"обсуждают и разбираются:
Мадридский "Реал" угодил в глубокий кризис. Главная звезда команды Криштиану Роналду ушел в "Ювентус", а главный тренер Зинедин Зидан – в отпуск... Из которого вышел через девять месяцев чтобы спасти любимый мадридский клуб. Неужели в мировом футболе настолько серьезный кризис, что лучший клуб мира вынужден возвращать прежнего тренера, потому что больше некому вытаскивать его из болота?
В сборной России по волейболу новый главный тренер – финн Туомас Саммелвуо. И это при том, что после Олимпиады в Сочи все говорили, что с российскими спортсменами на уровне сборных должны работать наши специалисты. Неужели в российском волейболе – одном из сильнейших в мире – не осталось российского тренера, который способен повторить золотой Алекно времен 2012 года?
Юниорские примы Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Анна Щербакова на ожидаемо мажорной ноте провели свое последнее соревнование перед выходом во взрослое фигурное катание. При этом у выдающегося тренера уже на подходе новые звезды: Дарья Усачева, Майя Хромых и Камила Валиева. К "конвейеру Тутберидзе" не придерешься – он действительно приносит медали. Но удивительно здесь другое – почему у этого конвейера не иссякает материал, хотя все знают, что с него выходят скоропортящиеся продукты?
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