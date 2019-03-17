Мы все умрём. Климатическая катастрофа

Разрушительные последствия от воздействия человека на климат видны уже сегодня. Уровень океана растёт, затапливая острова и побережья; мощнейшие ураганы бомбардируют Центральную Америку и Океанию; массовые пожары выжигают тысячи гектаров леса, а на их месте образуются пустыни.

Основная причина – повышение температуры, которое вызвано парниковым эффектом. Климатологи бьют тревогу: даже если мы прекратим выбрасывать СО2 в атмосферу уже сегодня, климат не вернётся в норму ещё несколько столетий.

Что произойдёт с Землёй в 21 веке? Можем ли мы как-то остановить запущенные нами катаклизмы? Или, может, даже обратить ухудшение климата вспять? На эти и другие вопросы ведущие климатологи России ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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