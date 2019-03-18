Храп увеличивает вероятность инфаркта во сне : что советует врач. Слушать подкаст

По данным Медицинского центра Стэндфордского университета, проблемы со сном есть у 45% людей, при этом за помощью обращается меньше одной трети.
О том, когда бессонница становится поводом для того, чтобы обратиться к врачу в эфире радио Sputnik рассказал президент Ассоциации сомнологов Роман Бузунов.
"Бессонница — это не диагноз, это симптом. Она делится на проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи, раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания или просто неспокойный сон. Если эти проблемы беспокоят минимум три дня в неделю на протяжении месяца, тогда следует обратиться к врачу", — отметил Роман Бузунов.
Эксперт также рассказал, о чем свидетельствует храп.
"Многие не обращают внимания на храп, говоря о том, что богатырский храп у мужчин — это хорошо. На самом деле это может говорить об остановках дыхания во сне. Перед тем как начинается храп, у человека останавливается дыхание, в некоторых случаях он даже начинает синеть. Человек может 8 часов спать, и из них 4 часа суммарно вообще не дышать. Если эта болезнь уже в тяжелой форме, то это в 5 раз увеличит вероятность инфаркта или инсульта во сне", — заключил Роман Бузунов.
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