"Позор, она зарабатывает больше!" Как выбраться из плена стереотипов?

Мужчина должен быть во всём лучше своей женщины: сильнее, умнее, успешнее в карьере. При этом он почти не понимает её, ведь она всегда говорит только намёками. Но она не отчаивается и не оставляет попыток изменить его к лучшему. Что это - набор стереотипов или повседневная действительность?

Почему стереотипы так живучи? Актуальны ли они спустя десятки, а то и сотни лет существования? Какие изменения принёс XXI век? А, может, в стереотипах есть польза? И что обо всём этом думает Тутта Ларсен?

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах, изучают мнения и пытаются понять, есть ли в них зерно истины.

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