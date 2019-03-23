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"Позор, она зарабатывает больше!" Как выбраться из плена стереотипов?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (60)
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Мужчина должен быть во всём лучше своей женщины: сильнее, умнее, успешнее в карьере. При этом он почти не понимает её, ведь она всегда говорит только намёками. Но она не отчаивается и не оставляет попыток изменить его к лучшему. Что это - набор стереотипов или повседневная действительность?

Почему стереотипы так живучи? Актуальны ли они спустя десятки, а то и сотни лет существования? Какие изменения принёс XXI век? А, может, в стереотипах есть польза? И что обо всём этом думает Тутта Ларсен?

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах, изучают мнения и пытаются понять, есть ли в них зерно истины.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (60)

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