У каждого из нас появлялись такие мысли: если я вдруг сойду с ума и не осознаю этого, что тогда? Эксперты говорят, что задавать такие вопросы нормально, главное, чтобы они не превращались в навязчивые идеи. К чему может привести страх сойти с ума? Что такое норма и есть ли она? Как продлить свое психическое долголетие?
Вместе с врачом-психиатром и доцентом Первого МГМУ имени Сеченова Игорем Дороженок, кавээнщиком, цирковым актером Большого Московского цирка Артёмом Бобцовым и носителем страха – графическим дизайнером Александрой Благадырёвой разбираемся, как победить этот страх и нужно ли?
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