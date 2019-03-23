Страх сойти с ума

Один из самых древних страхов. Ему столько же лет, сколько и человечеству. Перспектива тронуться рассудком означает потерю самого себя, что для многих хуже смерти. Но что есть норма? Нормально ли разговаривать с самим собой? Стоит ли прислушиваться к голосам в голове? Как вы поймёте, что деменция на пороге, и вы уже не прежний вы?

У каждого из нас появлялись такие мысли: если я вдруг сойду с ума и не осознаю этого, что тогда? Эксперты говорят, что задавать такие вопросы нормально, главное, чтобы они не превращались в навязчивые идеи. К чему может привести страх сойти с ума? Что такое норма и есть ли она? Как продлить свое психическое долголетие?

Вместе с врачом-психиатром и доцентом Первого МГМУ имени Сеченова Игорем Дороженок, кавээнщиком, цирковым актером Большого Московского цирка Артёмом Бобцовым и носителем страха – графическим дизайнером Александрой Благадырёвой разбираемся, как победить этот страх и нужно ли?

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