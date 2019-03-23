Середина XIX века. 24 декабря по старому стилю. Ночь перед рождеством. На льду одной из замерзших речушек Санкт-Петербурга находят труп молодого мужчины. Все следы стер снег. Улик нет.
С появлением новых деталей преступления становится очевидно: чтобы найти убийц, следователям придется поверить в мистику.
Вместе с главой сыскной полиции Петербурга Иваном Дмитриевичем Путилиным и его помощником Тепловым нужно шаг за шагом разгадать таинственное преступление.
О ходе расследования слушайте в эпизоде "Вещий сон о скорой смерти. Дело об убийстве под Рождество" подкаста "Детектив.doc".
Слушайте подкасты РИА Новости
Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.