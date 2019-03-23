Вещий сон о скорой смерти. Дело об убийстве под Рождество

Накануне рождества в отделение сыскной полиции Петербурга приходит сообщение об убийстве. Глава сыска Иван Путилин вместе с помощником выезжают на место преступления…

Середина XIX века. 24 декабря по старому стилю. Ночь перед рождеством. На льду одной из замерзших речушек Санкт-Петербурга находят труп молодого мужчины. Все следы стер снег. Улик нет.

С появлением новых деталей преступления становится очевидно: чтобы найти убийц, следователям придется поверить в мистику.

Вместе с главой сыскной полиции Петербурга Иваном Дмитриевичем Путилиным и его помощником Тепловым нужно шаг за шагом разгадать таинственное преступление.

О ходе расследования слушайте в эпизоде "Вещий сон о скорой смерти. Дело об убийстве под Рождество" подкаста "Детектив.doc".

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