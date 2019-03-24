Мы все умрём. Всемирный голод

К 2050-му году площадь пахотных земель катастрофически сократится. Человечество достигнет 11 миллиардов, и ему перестанет хватать еды. Уже сегодня на Земле голодает 821 миллион человек. Еще 672 миллиона страдают ожирением. И то, и другое – результат нехватки продовольствия. Чем она вызвана? Когда станет критичной? И кому она может быть выгодна?

Истощение от недоедания – бич развивающихся стран в Африке, Азии и Южной Америке. Что парадоксально, многие из этих стран входят в списки лидеров по экспорту сельхозпродукции. Международные организации пытаются поддерживать голодающие регионы, но эта система помощи несовершенна.

Когда голод выйдет за пределы развивающихся стран и охватит весь мир, что к этому приведёт и как это можно предотвратить эксперты объяснили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

Эпизод сделан в коллаборации с пабликом Биология — крупнейшим сообществом Вконтакте про науки о живом.

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