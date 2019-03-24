"Говорят, ее выгнали с прошлой работы". Почему мы сплетничаем?

Классически слухи передаются устным путём в виде сплетен. Принято считать, что, говоря неприятные вещи о других, мы пытаемся повысить свою значимость. Часто мы сплетничаем просто потому, что боимся показаться скучными собеседниками. Казалось бы, да! Не сплетничай! Но что если у сплетен есть и положительная сторона? Так ли вредны сплетни, как принято считать? Есть ли у них терапевтический эффект или это выдумки сплетников? И где та грань между обычным дружеским разговором и обсуждением слухов?
Как медийные люди реагируют на сплетни и как им противостоять, рассказала актриса Юлия Меньшова. И почему без сплетен не было бы общества, объяснил эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов.
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