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"Говорят, ее выгнали с прошлой работы". Почему мы сплетничаем?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (65)
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Мы все знаем, сплетни — это плохо. Но так ли это? Какой вред наносят сплетни, и чем они отличаются от слухов? Как не стать предметом сплетен и обсуждений, и что делать, если все-таки стал? Существуют ли "невинные" сплетни? Разбирались Маша, Гузель и Лина. А как на сплетни реагируют звезды, рассказала актриса Юлия Меньшова.

Классически слухи передаются устным путём в виде сплетен. Принято считать, что, говоря неприятные вещи о других, мы пытаемся повысить свою значимость. Часто мы сплетничаем просто потому, что боимся показаться скучными собеседниками. Казалось бы, да! Не сплетничай! Но что если у сплетен есть и положительная сторона? Так ли вредны сплетни, как принято считать? Есть ли у них терапевтический эффект или это выдумки сплетников? И где та грань между обычным дружеским разговором и обсуждением слухов?

Как медийные люди реагируют на сплетни и как им противостоять, рассказала актриса Юлия Меньшова. И почему без сплетен не было бы общества, объяснил эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (65)


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