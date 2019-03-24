Эффект "Зарядья" и бим-технологии. Сергей Кузнецов о Москве будущего

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов откровенно рассказывает о том, как меняется представления людей об идеальном городе и жилье, что такое "эффект "Зарядья" и бим-технологии, как становятся архитекторами-звездами, почему в Москве так много иностранных звезд–архитекторов, а также о том, могут ли архитекторы накладывать вето на плохие, по их мнению, проекты.
Спрашиваем Сергея Кузнецова "Как вы это делаете?!" и узнаём:
4:20 – как архитектура может решить проблему пробок
9:30 – где архитектору интереснее работать – в мегаполисах или маленьких городах
14:45 – что делать с объектами архитектурного наследия
19:15 – нужно ли учитывать мнение жителей при строительстве города
21:30 – о домах будущего
25:40 – есть ли пределы развития Москвы
28:40 – об умных домах и городах
33:20 – о международном обмене архитекторами
37:40 – как облагородить спальные районы и контур третьего кольца Москвы
45:30 – о генеральном плане строительства Москвы
49:50 – от каких зданий в Москве следует избавиться
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