Эффект "Зарядья" и бим-технологии. Сергей Кузнецов о Москве будущего

Одной из главных проблем Москвы все еще остаются загруженность и пробки. Один из методов решения проблемы - архитектурный. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказывает, как будет меняться Москва, у кого в голове есть единый план развития, почему Москва особенная, и что с ней вскоре станет.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов откровенно рассказывает о том, как меняется представления людей об идеальном городе и жилье, что такое "эффект "Зарядья" и бим-технологии, как становятся архитекторами-звездами, почему в Москве так много иностранных звезд–архитекторов, а также о том, могут ли архитекторы накладывать вето на плохие, по их мнению, проекты.

Спрашиваем Сергея Кузнецова "Как вы это делаете?!" и узнаём:

4:20 – как архитектура может решить проблему пробок

9:30 – где архитектору интереснее работать – в мегаполисах или маленьких городах

14:45 – что делать с объектами архитектурного наследия

19:15 – нужно ли учитывать мнение жителей при строительстве города

21:30 – о домах будущего

25:40 – есть ли пределы развития Москвы

28:40 – об умных домах и городах

33:20 – о международном обмене архитекторами

37:40 – как облагородить спальные районы и контур третьего кольца Москвы

45:30 – о генеральном плане строительства Москвы

49:50 – от каких зданий в Москве следует избавиться

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